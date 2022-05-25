الأربعاء 25-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

واشنطن تكشف هوية المتهم الرئيس بالتخطيط لاغتيال بوش

200 ألف أردني راجعوا عيادات نفسية حكومية

المركزي يلغي ترخيص أحد البنوك العاملة بالأردن

الملك يوجه خطابا للأردنيين اليوم بمناسبة عيد الاستقلال

مؤتمر صحفي اليوم لإعلان قوائم الحجاج الأردنيين

غبار كثيف يعمّ أجواء الإمارات

تعرف على أسعار الخضار محلياً الأربعاء

عزل المصابين بجدري القرود 21 يوماً في ألمانيا

21 قتيلا وكشف هوية المنفذ خلال إطلاق نار بمدرسة في تكساس

وفيات الاربعاء 25-5-2022

الأربعاء، 25-05-2022 06:32 ص

تحذير للمسافرين إلى بلدان نشأ فيها جدري القرود

مسافرين


الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور فيتالي زفيريف، المدير العلمي لمعهد اللقاحات والأمصال، أنه لا يمكن الحديث عن وباء جدري القرود، لأن تفشي المرض في أوروبا سوف يتوقف قريبا.

اضافة اعلان


ووفقا للخبير، مسار هذا المرض أخف من مسار جدري البشر. لقد اكتشف جدري القرود لدى السناجب الأرضية، ومنها انتقل إلى القرود ومنها إلى البشر.


ويمكن أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر ما، أو أن شخصا ما جلب معه حيوانا غريبا مصابا من إفريقيا، ما تسبب بانتقال المرض إلى البشر الذين بدورهم نشروا العدوى في بلدان مختلفة، وفق "روسيا اليوم".


ويعتقد خبراء هيئة حماية المستهلك في روسيا، أن احتمال انتقال مرض جدري القرود إلى روسيا منخفض جدا، لأن انتقال العدوى من خلال الاتصال بالشخص المصاب خلال فترة طويلة.


ويوصي خبراء الهيئة كل من يخطط لزيارة البلدان حيث يتوطن هذا المرض، بعدم لمس الحيوانات الحاملة للمرض- القرود والقوارض. كما يجب الانتباه بصورة خاصة إلى الأطعمة حيوانية المصدر، التي يجب أن تكون مطبوخة جيدا. كما يجب على المسافرين إلى البلدان الإفريقية- الكونغو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون والغابون وجنوب السودان، توخي اليقظة بشكل خاص، لأن جدري القرود ينتشر في هذه البلدان.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تممم

غبار كثيف يعمّ أجواء الإمارات

مطرقه

مليون ريال تعويض لطفل أصيب بالشلل عند الولادة في السعودية

ددد

فيديو متداول لمطلق النار في مدرسة تكساس

7201719123738515

صور .. طفل يتسلل الى طائرة ويعرقل اقلاعها في العراق

QKt5kDm

انقطعت عنهم المياه .. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لشبان في صحراء السودان

99

فيديو وصور .. شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر باطلالة ساحرة