تحطم طائرة صغيرة في بريطانيا ونجاة قائدها بأعجوبة - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرض قائد طائرة صغيرة في بريطانيا لحادث تحطم يوم الثلاثاء، ولكنه نجا بأعجوبة بعد أن سقطت طائرته في البحر قبالة ساحل جنوب ويلز.

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وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دويًا قويًا عندما وقع الخلل في الطائرة الصغيرة وبدأت تهوي، ولكنهم تفاجئوا بنجاة قائد الطائرة بعدما تمكن من الخروج منها بينما كانت تغرق في المياه.

وأوضح عناصر الإنقاذ الذين وصلوا إلى موقع الحادثة أن الطائرة سقطت في المياه، ولكن لو سقطت فوق الصخور المحيطة بالبحر، كان سيكون المصير مأساويًا لقائد الطائرة.



وأشار أهالي البلدة إلى أن تحطم الطائرة في المناطق المأهولة كان كارثيا وممكنا أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، ولكن التحطم في البحر كان ضربا من الحظ للجميع.

pic.twitter.com/c4HNnEo4sp Dramatic footage shows the moment a plane crashes into the sea in Porthcawl narrowly missing nearby rocks https://t.co/dFqPYHYmhY June 13, 2023

pic.twitter.com/bmUUeF0HFN WATCH: Helmet camera footage recorded by Porthcawl RNLI crews who assisted in a multi-agency response after a light aircraft ditched into the sea off Porthcawl seafront this morning. https://t.co/cCZISUWvqj June 13, 2023

سكاي نيوز