الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023 الجمعة

تحديد موعد صرف اجور منشآت القطاع الخاص المستفيدة من البرنامج الوطني للتشغيل

تخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبة الجامعة الأردنية الشهر القادم

بعد فتح باب التصدير للسعودية.. الكواليت يتوقع ارتفاع سعر الخروف البلدي 20 دينارا ً

حبس سيدة سنتين بعد قيامها بالبلطجة على صاحب بسطة خضار

روبين يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتدقيق على تصاريح الحج

السعودية في المرتبة 13 عالمياً بمؤشر الربط الجوي

صور .. اصابات بحادث سير لحافلة تقل حجاجاً فلسطينيين في تبوك

الزراعة: فتح باب تصدير الأغنام الحية الأردنية إلى السعودية

صرف 30 دينارا عيدية لهذه الفئة واطلاق دفعة جديدة لسداد ذمم غارمات

الأربعاء، 14-06-2023 02:32 م

تحطم طائرة صغيرة في بريطانيا ونجاة قائدها بأعجوبة - فيديو

1233-768x450


الوكيل الإخباري - تعرض قائد طائرة صغيرة في بريطانيا لحادث تحطم يوم الثلاثاء، ولكنه نجا بأعجوبة بعد أن سقطت طائرته في البحر قبالة ساحل جنوب ويلز.

اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دويًا قويًا عندما وقع الخلل في الطائرة الصغيرة وبدأت تهوي، ولكنهم تفاجئوا بنجاة قائد الطائرة بعدما تمكن من الخروج منها بينما كانت تغرق في المياه.

 

وأوضح عناصر الإنقاذ الذين وصلوا إلى موقع الحادثة أن الطائرة سقطت في المياه، ولكن لو سقطت فوق الصخور المحيطة بالبحر، كان سيكون المصير مأساويًا لقائد الطائرة.


وأشار أهالي البلدة إلى أن تحطم الطائرة في المناطق المأهولة كان كارثيا وممكنا أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، ولكن التحطم في البحر كان ضربا من الحظ للجميع.

 

 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
69cbaa29-32da-4c01-9b67-ee4da80c5a26-768x432

شاهد أم توثق لحظة سقوط عاملتها المنزلية وهي تحمل طفلها في احدى الدول

22340_M

مصر.. أول تعليق من والد نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل

648973494c59b70afb05bc89

اجراء صارم من السلطات الرسمية المصرية بحق قاتل نيرة أشرف

2023-638223252681553605-155

باحثون في أستراليا يعثرون على هيكل أحفوري لـ 'أغرب سحلية' على الأرض

00000000000000000

لماذا قررت مصر تحنيط قرش الغردقة القاتل؟ صورة

333

تفاصيل إنقاذ حاج من جلطة قلبية حادة في مكة

أخبار متعلقة
99

فيديو - لقطة صادمة لطيران طفل بالجو بسبب عاصفة في بريطانيا

image (2)

مغامر يقع في مأزق بعد 'قفزة متهورة'.. والمطافئ تنقذه في بريطانيا

20230604104514135

'إيطاليا مصغرة' تختبئ في غابات ويلز البريطانية

Doc-P-457267-638208520932635592

طفل في السادسة يتسلق أعلى 12 جبلا في بريطانيا

_124674050_f7057258-9016-43fc-b463-8d559d7cae9a

ربح المليون دولار ..لكنه بقي يعمل سائق حافلة في بريطانيا - صورة

ىاىاىاى

بالفيديو.. تحطم مقاتلة 'إف 18' والطيار ينجو بحياته في إسبانيا