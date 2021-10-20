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الأربعاء، 20-10-2021 01:15 م

تركي آل الشيخ يكشف عن إصابته بـ حالة أرق '36 ساعة بلانوم '

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الوكيل الإخباري - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، أنه لم ينم منذ أكثر من 36 ساعة إستعداداً لانطلاق فعاليات موسم الرياض في عامه الجديد، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلق تركي قائلاً :"لي ٣٦ ساعة ما نمت، آخر مرة نمت، حلمت بمنصور الموينع وصالح السلومي يسألوني عن موسم الرياض، ومن بعدها وأنا في أرق، تتوقعون متوتر عشان بكرة مسيرة الافتتاح؟"

 

وسينطلق موسم فعاليات الرياض تحت شعار "تخيل أكثر" في نسخته الثانية، بعد النجاح الباهر الموسم الماضي، والذي لفت أنظار العالم إلى الرياض، باعتبارها وجهة سياحية وترفيهية.

 

المصدر - الفن 

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