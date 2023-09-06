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الأربعاء، 06-09-2023 01:23 م

تركي يتصدر الترند بتصرفه المؤثر مع زوجته المريضة - فيديو

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الوكيل الإخباري - بدموع تختلط بالحب والألم، تصدر زوج تركي منصات التواصل الاجتماعي، جراء دعمه لزوجته التي تعاني من مرض السرطان، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يحلق لها شعرها، بينما تجلس هي مع طفلتهما، ليفاجئ الجميع بحلقه شعره هو الآخر، في لحظات مؤثرة وكأنما أراد أنّ يقول لزوجته أنه سيظل سندها ودعمها، ولا يجب أنّ تحزن بسبب مرضها، إذ إنّ الحب والتضحية والرحمة تحصد السعادة والشفاء.

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وبسبب ما فعله الزوج، انهارت زوجته في البكاء، إذ لم تصدق أن رفيق دربها قد يفعل شيئا مثل هذا لدعمها فقط في محنتها بعد إصابتها بمرض السرطان، ليحصد الفيديو المؤثر مشاهدات كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي
وعلى الرغم من محاولة الزوجة تدارك حزنها في أول الأمر وملاطفة طفلتهما، إلا أنها انهارت في البكاء، قائلة : «نحاول أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا نتأثر بهذا المرض، ولم أنظر حتى للمرآة لتجنب البكاء حتى رأيته يقص شعره».


 

 

 

العرب ترند 

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