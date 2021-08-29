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الأحد، 29-08-2021 11:28 ص

ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب مصري انتحر غرقا في النيل - صورة

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الوكيل الإخباري - انتشلت السلطات المصرية جثمان شاب مصري انتحر قبل يومين بإلقاء نفسه في مياه النيل، بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط شمال البلاد.

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وترك الشاب رسالة على الشاطئ قبل انتحاره دوّن بها اسمه وعنوانه. كما نشر تدوينة على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" قبل الواقعة بساعات، كاشفاً فيها تفاصيل مؤلمة.

وتبيّن من الرسالة أن الشاب يدعى إبراهيم شريف الباز، ويبلغ من العمر 18 عاماً. وبإجراء التحريات حوله، تبيّن أن خلافات بينه وبين والده دفعته لاتخاذ قراره بالانتحار.

 

وقد طالب في منشوره الأخير على "فيسبوك" الآباء بـ"معاملة أبنائهم معاملة حسنة"، متهماً والده بالتسبب في وفاته ودفعه إلى الموت منتحراً وكما طالب أعمامه برعاية والدته وأشقائه.

 

واستدعت النيابة العامة الأب لسماع أقواله والتحقيق بالحادثة، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.

 


 

 

المصدر - لبنان 24 

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