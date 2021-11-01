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الإثنين، 01-11-2021 07:41 ص

تصوير عواقب انفجار شمسي قوي من الفضاء - فيديو

شمس


الوكيل الإخباري - نشر رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكي على تويتر صور الشفق القطبي الذي ظهر بفضل انفجار شمسي غير عادي.

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وكتب في منشور مصحوب بالفيديو: "عودة الشفق القطبي! لقد سمحت لنا مداراتنا ورياحنا الشمسية بمراقبته مرة أخرى، ولن يخيب أمل أحد".


رائد الفضاء موجود حاليًا في محطة الفضاء الدولية. بدأت رحلة الفضاء بيسكي في 23 أبريل نيسان من هذا العام. تم تسليمه إلى المحطة بواسطة مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام SpaceX Crew-2.


في مساء يوم 28 أكتوبر تشرين الأول، وقع انفجار قوي من الفئة X على الشمس. تسبب في عاصفة مغناطيسية.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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