رواد ناسا يستعدون لتذوق الفلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية

الوكيل الإخباري- يستعد رواد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا " (NASA) لتذوق أول محصول فلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية. وأوضحت ناسا أنه سيقوم رواد الفضاء بإجراء حصادين هذا العام: الأول حصاد زرع 100 يوم وسيكون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أما الثاني فهو حصاد زرع لمدة 120 يوما وسيكون في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وقالت وكالة الفضاء الأميركية على موقعها الإلكتروني:"سيعقم رواد الفضاء الفلفل بعد حصاده، وسيأكلون جزءا من محصولهم، وسيعيدون الباقي إلى الأرض لإخضاعه للتحاليل".



بدورها، نشرت رائدة الفضاء الأميركية كي ميغان مكارثر على حسابها الرسمي بموقع تويتر صورا للمحصول من داخل محطة الفضاء، وكتبت معلقة عليها "بدأ العد التنازلي للفلفل، لم يتبق سوى أسابيع قليلة على حصاد أول فلفل لدينا في الفضاء وتناوله".

المصدر: الجزيرة