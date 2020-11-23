الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

تصريح حكومي حول لقاح كورونا

وفاة حدث انتحارا في مركز أحداث مأدبا

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

أسعار الذهب الإثنين 23/11/2020

إغلاق مسلخ جرش بسبب كورونا

وفيات الإثنين 23/11/2020

تعليق دوام مديريتي عمل تفتيش وتشغيل عمان الأولى

توضيــح هام من الصحة بشأن كورونا

الإثنين، 23-11-2020 01:03 م

تطوير نظام ذكاء اصطناعي للكشف عن الجراثيم الخارقة

33-78-1200x675


الوكيل الإخباري- تعمل جامعة ”موناش“ ومستشفى ”ألفريد“ في أستراليا على تطوير نظام قائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الجراثيم الخارقة وعلاجها والوقاية منها، وفق موقع ”تيك آند سينس بوست“.

اضافة اعلان

وحسب كريستوفر باين، أستاذ الصحة الرقمية بجامعة ”موناش“، فإن العدوى من الجراثيم المقاومة للبكتيريا تقتل 700000 شخص كل عام، وبحلول 2050، قد يشهد العالم 10 ملايين حالة وفاة سنويا من أمراض يمكن علاجها سابقا.


وتنشأ الجراثيم الخارقة بعد تحور الميكروبات لتصبح محصنة ضد تأثيرات مضادات الميكروبات، كما أنها قادرة على التعلّم والتطور؛ ما يجعلها مقاومة للأدوية.


وحصل المشروع، الذي سيكون مقره بشكل أساس في مستشفى ألفريد، على 3.4 مليون دولار أسترالي (2.5 مليار دولار أمريكي) من صندوق مستقبل الأبحاث الطبية التابع للحكومة الفيدرالية.


وفقا للباحث الرئيس في المشروع، أنتوني بيليج، سيتم دمج علم الجينوم وبيانات الرعاية الصحية الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات في نظام الرعاية الصحية.


وعلى وجه التحديد، سوف يستفيد عشرات الآلاف من نقاط البيانات لكل مريض ومسببات الأمراض للمساعدة في التنبؤ باستجابات العلاج ونتائج المريض.
وقال بيليج ”سيدفع هذا المشروع حدودا لا مثيل لها في مجال الرعاية الصحية وكيف يمكن تطبيق التقنيات الجديدة لفهم كيف تصيب البكتيريا الخارقة الإنسان والطريقة التي تنتقل بها داخل نظام المستشفيات“.


وإضافة إلى توفير الكشف المبكر عن مقاومة مضادات الميكروبات، تأمل جامعة موناش ومستشفى ألفريد -أيضا- أن يكون النظام قادرا على إنشاء علاج شخصي للمرضى ومنع تفشي الجراثيم الخارقة.

المصدر: إرم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1044879709_0_616_2047_1723_1000x541_80_0_0_19a79775b3e0896de2abab292454881a

أغلى صابونة في العالم يصل سعرها الى 2800 دولار - صور

5fbaf8644c59b71d9f734732

كولومبي محظوظ يجني 13 مليارا بعد مروره بصيدلية

ca26bb72-d572-4322-b3ba-3c113d3c4fb5

امريكي يعثر على ماسة تزن 9.07 قيراط ..بالصدفة

397

بعد 67 مليون عاما.. ظهور الديناصور تي ريكس في أمريكا

851f72f5ba59d7e42844f040a58d8049

استراليا.. عامل يتسبب بإغلاق عام وعزل أكثر من مليون شخص بمنازلهم

nepal-glaciers

بعمر الـ81 عاما.. إسباني يتسلق جبال الهيمالايا تكريما لضحايا كورونا من المسنين - فيديو

أخبار متعلقة
4387606-974296066

علماء يعتزمون إنتاج طعام من الهواء والكهرباء والماء!