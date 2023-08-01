تعرفوا إلى أبرز الطرق الفعالة في إزالة الصدأ عن الحنفيات

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تتعرض حنفيات المياه إلى الصدأ مع مرور الوقت، مما يشوه مظهرها ويؤثر على لمعانها، الأمر الذي يستدعي تنظيفها بطرق فعالة، منها:

الخل

يمكن أن يكون الخل فعالًا في إزالة الصدأ من تركيبات الحمام المصنوعة من الكروم، يمكن استخدامه أيضا لإزالة تراكم الكلس على تجهيزات الحمام.

فك تركيبات الكروم ثم نقعها في وعاء صغير أو وعاء من الخل.

ينصح بضرورة التأكد من تثبيت رأس الدوش بشريط مطاطي قبل غمسه في الخل.

هناك طريقة أخرى لتنظيف التركيبات بالخل وهي لف قطعة قماش أو مناشف ورقية مغموسة في محلول الخل حول التركيبات.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام رذاذ لوضع محلول الخل على تركيبات الحمام، هذه طريقة فعالة لتنظيف قاعدة الصنبور.

رقائق الألمنيوم

يمكن استخدام ورق الألمنيوم لإزالة الصدأ من تجهيزات الحمام المصنوعة من الكروم.

ينصح بارتداء نظارات وقفازات واقية عند استخدام رقائق معدنية لتنظيف تركيبات الكروم، كما أنه من الممكن استخدام صابون لإزالة الأوساخ عن الكروم قبل استخدام ورق الألمنيوم لإزالة الصدأ.

بعد ذلك، يجب استخدام صابون أطباق معتدل لتنظيف المناطق الصدئة من التركيبات، لا يصح استخدام صابون الأطباق القاسي لأنه يمكن أن يتلف الطلاء المصقول بالكروم للتركيبات.

بعد تنظيف المثبت، يجب غمس الصابون في الماء المالح وفركه على طول المناطق الصدئة.

بعد ذلك، يجب شطف تركيبات الكروم بالماء ثم تجفيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية، كما أنه يمكن أيضًا استخدام مجفف الشعر لتجفيف الوحدة بسرعة.



خليط الملح والدقيق

يمكن لإزالة الصدأ الاستعانة بخليط الملح والدقيق.

يُمزج الدقيق والخل والملح في وعاء، حتى يتحول إلى عجينة سميكة.

يفرك الخليط بحركة دائرية لإزالة الصدأ، ثم يترك المزيج يجلس لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء.

تستخدم قطعة قماش جافة لتجفيف خليط الكروم.

صودا الخبز

تعد صودا الخبز خيارًا فعالا آخر لإزالة الصدأ من تركيبات الكروم.

ينصح بخلط صودا الخبز مع الماء في وعاء، يجب نشر المحلول على خليط الكروم لإزالة بقع الصدأ.

يترك الخليط لبضع دقائق على التركيب قبل شطفه بالماء.



منظفات حمضية خفيفة

المنظفات الحمضية الخفيفة فعالة أيضًا في إزالة الصدأ من الحنفيات.

يمكن استخدام أي منظف منزلي يحتوي على محلول حمضي خفيف يحتوي على محلول الجير.

يجب البدء بإزالة الغبار من سطح تركيبات الكروم عن طريق التنظيف بمحلول صابوني.

ينصح بضرورة التأكد من إزالة بقايا الصابون من السطح لأنها يمكن أن تلحق الضرر بطلاء الكروم بعد ذلك، يجب مسح الأداة باستخدام منشفة ورقية.

بعد ذلك، يجب نقع الحنفيات في المنزل أو محلول حمضي خفيف لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

يمكن التأكد من ارتداء نظارات وقفازات واقية لتجنب ملامسة المحلول الحمضي، للحصول على تركيبات كروم شديدة الصدأ، يجب إضافة الملح إلى المحلول الحمضي.

يمكن شطفها بالماء ثم تجفيف تركيبات الحمام باستخدام قطعة قماش ناعمة.

يمكن تكرار العملية في حالة الحاجة لذلك، يجب المتابعة باستخدام مادة مانعة للتسرب على تركيبات الكروم.

سيدتي