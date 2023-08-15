الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

تراجع أسعار عقود الأرز الآجلة عالمياً لشهر ايلول المُقبل

ارتفاع مساحة الأبنية المُرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي

الدفاع المدني: التعامل مع 1532 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

حماية المستهلك تطالب بتكثيف الرقابة على السلع المكشوفة

انخفاض أسعار البندورة والخيار واستقرار الكوسا والبطاطا

الأمن يُحقق بعد العثور على خمسيني تعرّض للضرب المُبرح في الشارع باربد

صناعة الأردن: توفر الزي المدرسي بأسعار مستقرة وكميات كافية

التربية: الانتهاء من مطابقة نتائج طلبة التوجيهي اليوم

الفراية: المخدرات دافع أساسي للجريمة

السعايدة للمواطنين: تجنبوا شحن المركبات واستخدام اجهزة الكهرباء في هذه الأوقات

الثلاثاء، 15-08-2023 11:42 ص

تعرف على أسماء المواليد الأكثر انتشاراً في العالم

198715


الوكيل الإخباري - تعتبر أسماء محمد ومريم ونوح ووليام ولوكا وصوفيا من أكثر أسماء المواليد انتشاراً في العالم  بحسب إحصاء جديد أخذ بالبحث والتدقيق في أكثر الأسماء تداولاً في 17 دولة تتوفر على بيانات موثوقة. 

ووفق موقع قناة الحرة فإنه رغم بعض الاختلافات في  نطق وكتابة اسم مريم مثلا  بين "ماريا"  و"ماري" أو حتى "ميا" إلا أنها كلها مشتقة من مريم العذراء، لذلك اعتبرها التقرير كلها اسم مريم.

اضافة اعلان


بالنسبة للذكور، كان اسم محمد هو الأكثر استخداما في عشرة بلدان، بينما تصدر اسم نوح سبع دول.


وبحسب القائمة التي نشرها موقع "ليتر سولفر" يتردد اسم محمد في كثير من البلدان العربية، مثل الجزائر، وليبيا، والإمارات، وأوزباكستان (محمد الي) بل حتى في ماليزيا.


وكان أكثر اسم للذكور الأولاد في الولايات المتحدة هو ليام،  وهو ذات الاسم المفضل في بيرو والإكوادور.


واسم ليام، مشتق من  ويليام، أو أوليام في أيرلندا حيث يتم اختصاره، إذ  أدت الهجرة الجماعية من أيرلندا في القرن التاسع عشر إلى تدويل الاسم.


وعلى الرغم من أنه لم يكن بين أفضل ألف اسم في الولايات المتحدة حتى عام 1967 ولم يظهر حتى بين أكثر 100 أشهر اسم في القرن الماضي، إلا أنه، أصبح الرقم واحد على مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي.


وخلص التقرير إلى أن نوح، هو اسم الأولاد المفضل في معظم البلدان الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة باستثناء أيرلندا الشمالية (حيث جيمس الأكثر انتشارا). 


ويمثل كل من لوكا ولوسيا اسم الذكر الأكثر شهرة في خمس دول أوربية أربعة منها في منطقة البلقان.


يعود أول استخدام لاسم لوكا إلى القرن الحادي عشر في كرواتيا، حيث أصبحت اليوم نسخة لوسيا من الاسم المشتقة من اللاتينية "لوكس" التي تعني "الضوء" الأكثر شيوعًا. 


وقد يكون لاعب كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش أشهر مثال في منطقة البلقان في الوقت الحالي.


وأجرى القائمون على هذا الإحصاء، أبحاثا باللغة الأم لكل بلد للكشف عن التقارير التي أفصحت عن أسماء الأطفال الأكثر شيوعًا للفتيان والفتيات.


يقول في التقرير "نحن نقوم فقط بتضمين التقارير ذات السمعة الموثوقة التي تتضمن تحليل اتجاهات تسمية الأطفال".


وتابع معدو التقرير "لقد أعطينا الأولوية للتقارير من الأشهر الـ 12 الماضية، لذلك حصلنا على أحدثها".


ولم يتم تضمين القائمة بعدة دول لذلك قال القائمون على هذا الإحصاء "يشير أي بلد تم حذفه إلى نقص في البيانات لاتجاهات تسمية الأطفال الحديثة في ذلك البلد".

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعتعتعتع

شاهد لحظة إنقاذ طفلة بعد وقوفها على حافة النافذة بالطابق التاسع في روسيا

8585

شاهد فتاة أمريكية تتفاجأ بـ ثعبان يخرج من المرحاض

AAK_24ecfimage_story

راكب 'مضطرب' يلغي 32 رحلة ويؤخر العشرات في المطار بأستراليا

download

الصين تغزو الفضاء بـ 5 أقمار صناعية جديدة

7876266181689881959183

نصائح مهمة.. ماذا تفعل أثناء موجة الحر؟

e6b1ffa3c6570067c40eac4e52904ffe

قصة آخر "سيلفي" لرجل إيطالي تثير مواقع التواصل الاجتماعي