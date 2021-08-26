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الخميس، 26-08-2021 10:05 ص

تلسكوب Spectr-RG يعثر على آثار انفجار نووي حراري غير عادي في الكون

Spectr-RG-telescope-finds-traces-of-an-unusual-thermonuclear-explosion-in


الوكيل الإخباري - أعلن في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن التلسكوب الفضائي الروسي - الألماني «Spectr-RG»، عثر على بقايا مستعر نووي حراري انفجر قبل 40 ألف عام، وفق ما نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية.

وجاء في بيان المعهد، «يعتقد علماء الفيزياء الفلكية الروس، الذين اكتشفوا هذا الجسم وأطلقوا عليه اسم G116.6-26.1 وفقاً لإحداثياته في السماء، أن هذا الجسم هو بقايا انفجار مستعر نووي حراري قبل 40 ألف عام».

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المصدر - البيان 

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