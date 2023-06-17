السبت 17-06-2023
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السبت، 17-06-2023 11:09 ص

فيديو لسمكة قرش أخرى على الشاطئ يثير الرعب.. أين ظهرت؟

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الوكيل الإخباري - بعد أيّام على مصرع شاب روسي في هجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة في مصر، ما خلق حالة رعب في نفوس الكثيرين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه صراحة أو تلميحاً أنه لظهور سمكة قرش خلال الأيام القليلة الماضية على شاطئ في مدينة الحمامات التونسية.

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إلا أن البحث أثبت أن ذلك الادعاء غير صحيح، حيث أن تونس لم تُسجل أي حالة ظهور لأي قرش حديثاً، كما أن مقطع الفيديو المتداول، ثبت أنه منشور منذ أكثر من سنتين على الإنترنت.

ويظهر في الفيديو سمكة قرش عند أحد الشواطئ وعدد من الأشخاص.

 

 

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