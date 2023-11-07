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الثلاثاء، 07-11-2023 01:26 م

جزيرة جديدة تظهر في المحيط الهادئ بعد ثوران بركان تحت الماء

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الوكيل الإخباري - أدى ثوران بركان بالقرب من منطقة إيفودزيما في المحيط الهادئ إلى نشوء جزيرة جديدة مستديرة الشكل، قطرها حوالي 100 متر، على بعد 1.2 ألف كلم.

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ويشير خبراء معهد بحوث الزلازل في جامعة طوكيو، إلى أن ثوران البركان حصل يوم 30 تشرين الاول ويبين شريط الفيديو والصور الفوتوغرافية حصول عدة انفجارات متصاعدة تحدث عندما تتلامس الصهارة الساخنة بشكل مباشر مع الماء. وأن الكتل الحجرية التي مقاساتها عدة أمتار تنطلق من تحت الماء وترتفع إلى أكثر من 50 مترا.

 

ويعتقد الباحثون أن هذه الكتل الصخرية شكلت جزيرة جديدة، حيث أن فوهة البركان غير مرئية على السطح، والمنطقة المجاورة مغطاة باليابسة.

وتجدر الإشارة‘ إلى أنه سبق أن سجل ثوران البراكين تحت الماء في هذه المنطقة.

 

 

لبنان 24

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