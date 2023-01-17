جزيرة غامضة تحتفظ بمدخل سري من الماضي في نيوزلندا - صور

الوكيل الإخباري - عند مدخل ميناء وانجاري في نيوزلندا، توجد جزيرة صخرية صغيرة تسمى فرينش مان لها باب غامض خرساني مع مدخل غير واضح مثل المياه المحيطة به.



وللوهلة الأولى، تبدو جزيرة فرينش مان ليست مثيرة بشكل خاص. وتشتهر الجزيرة الواقعة عند مدخل ميناء وانجاري بصيد الأسماك ومواجهات أسماك القرش، وهي نتوء صغير به القليل من الشجيرات التي تحيط بمخططها الصخري الحاد. ولكن إذا اقتربت من الجزيرة، يمكنك رؤية مدخل غريب، مغلق بالخرسانة، بما في ذلك أعمدة مستديرة وثلاث درجات خرسانية. ولا يزال هذا الباب، أو ما كان عليه لغز، لكن الجزيرة ومحيطها الخلاب لها تاريخ رائع.

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وتم بيع الجزيرة إلى جانب ثماني جزر أخرى من Whangārei Harbour في عام 1864 إلى الملكة فيكتوريا مقابل مبلغ قدره 20 جنيه إسترليني. والجزيرة لا تزال في ملكية التاج، تحت إدارة المجلس الإقليمي نورثلاند، الذي تولى مسؤوليات مجلس ميناء نورثلاند. ولسوء الحظ، قال مدير المرفأ جيم لايل إنه لا يعرف شيئاً عن باب مدخل الجزيرة.

وتشير شائعات الإنترنت إلى أن الباب مرتبط بماضي التهريب في المنطقة في القرن التاسع عشر، عندما تم تخزين البضائع ذات التكاليف المرتفعة، مثل التبغ، في Smugglers Bay القريب. وارتبط فرينش مان بالمهربين داخل الجزيرة، وإذا رأى المهربون رجال المكوس في مكان قريب، فسيشعلون النار لتنبيه المراقبين فوق Smugglers Bay، وفقاً للمدونين.



وفي حين أن تاريخ الحرب لا يقدم تفسيراً محتملًا لباب الجزيرة الغامش، إلا أن قوات الدفاع ليس لديها سجل عن ذلك. ولسوء الحظ، لا يظهر هذا الباب في أي من مجموعات البيانات الحالية أو التاريخية. ولم تتم الإشارة إلى الباب أيضاً في مسح أثري عام 1984 لميناء وانجاري ، قام به مجلس ميناء نورثلاند. لذا فإن الباب - إذا كان باباً في يوم من الأيام - يظل لغزا لا يزال ينتظر فتحه، بحسب موقع ستاف النيوزلندي.













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