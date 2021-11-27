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جلاء فتاة غلاف ناشونال جيوغرافيك الأفغانية الى إيطاليا

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الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الإيطالية إن شربات جولا « الفتاة الأفغانية » ذات العيون الخضراء والتي ظهرت على غلاف مجلة ناشونال جيوجرافيك عام 1985، تم إجلاؤها إلى إيطاليا. 

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وجاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء، في إيطاليا ، إن “المواطنة الأفغانية شربات جولا وصلت إلى روما”.

وذكر البيان إن جولا طلبت المساعدة في مغادرة أفغانستان بعد أن استعادت طالبان السلطة في آب/أغسطس الماضي.

وتمت مساعدتها في إطار برنامج إجلاء إيطالي أوسع والموضوع للمواطنين الأفغان وخطة الحكومة لاستقبالهم ودمجهم في المجتمع.

 

والتقط ماكوري الصورة لها في كانون أول/ديسمبر 1984، عندما كانت جولا في الثانية عشرة من عمرها في مخيم للاجئين. وكانت تعيش في باكستان منذ غزو الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت لأفغانستان عام 1979 .

المصدر - البيان 

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