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الأحد، 18-07-2021 12:46 م

حادثة غريب ومؤلم بأمريكا اقتلعت 13 سناً من مريضة بعد تخديرها!

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الوكيل الإخباري - عتقلت السلطات الأمنية الأميركية سيدة قامت بإقتلاع 13 سنا من إحدى المريضات بعد تخديرها.

ووقع هذا الحادث الغريب والمؤلم في مقاطعة واشو في ولاية نيفادا الأميركية، حيث قامت لوريل إيتش البالغة من العمر 42 عاما أيضا بسرقة نحو 23 ألف دولار أميركي من مكتب عيادة الأسنان الذي تعمل به كمساعدة الطبيب، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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واعترفت إيتش أثناء التحقيق معها بأنها قامت باقتلاع 13 سنا من مريضة بعد تخديرها، كما أنها أجرت عدة إجراءات طبية غير مرخص لها القيام بها باستخدام مخدر انتهت صلاحيته.

ووجهت للمرأة تهمة السطو والسرقة الكبرى والتآمر لارتكاب عملية سطو وإجراء عملية دون ترخيص. بالإضافة إلى ذلك، تواجه إيك اتهامات بانتهاك فترة الاختبار وأمر قضاء عقوبة مع وقف التنفيذ، ولم يذكر الغرض من خلع أسنان الضحية.

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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