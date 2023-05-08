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الإثنين، 08-05-2023 11:31 ص

حبات البرد تزين شوارع خميس مشيط في السعودية -فيديو

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الوكيل الإخباري - شهدت خميس مشيط يوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد التي زينت شوارعها باللون الأبيض.

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وكانت الأرصاد قد توقعت تتجدد التقلبات الجوية وهطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة يوم الأحد.


وأشارت التوقعات لفرص تساقط المطر، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات من البرد.

 

 

 

صحافة الجديد

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