حبات البرد تزين شوارع خميس مشيط في السعودية -فيديو

الوكيل الإخباري - شهدت خميس مشيط يوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد التي زينت شوارعها باللون الأبيض.
وكانت الأرصاد قد توقعت تتجدد التقلبات الجوية وهطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة يوم الأحد.
وأشارت التوقعات لفرص تساقط المطر، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات من البرد.
برد #خميس_مشيط عصر اليوم الاحد ١٧ شوال ١٤٤٤ pic.twitter.com/GV653Yqzyp— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 7, 2023
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