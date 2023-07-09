حتى لا يفقد العطر رونقه.. إليك أفضل طرق تخزينه في المنزل

الوكيل الإخباري - لا تفقد العطور جاذبيتها ورائحتها الذكية بمرور الوقت فحسب، وإنما يتغير لونها أيضاً. ويمكن أن يؤدي تخزين العطر بشكل غير صحيح إلى انبعاث رائحة كريهة منه، وأن يبدأ بالتلف بعد بضعة أشهر.

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لمكافحة هذه الأمور، إليك نصائح لتخزين العطر الجديد في المنزل :

لحفاظ على الزجاجة مغلقة حتى أول رشة

من المهم ملاحظة أن العطر سيبقى محمياً من التلف حتى يتم فتحه. يؤدي إدخال قدر من الأكسجين إلى زجاجة العطر إلى تخفيف الرائحة الداخلية؛ لتصبح مؤكسدة. ومع وجود كمية أكبر من الأكسجين في الزجاجة، تخف رائحة العطر، وتتبدد.



تخزين العطر في مكان مظلم

لسوء الحظ، إن إدخال الضوء يكسر غلاف السائل المعطر، ويمكن أن يذيب الزجاجة، أيضًا، إذا كانت بلاستيكية. لتجنب تغيير الحمض النووي الحساس للعطر، يجب تخزين الزجاجة في مكان خالٍ من الضوء الطبيعي والاصطناعي، لجعل العطر يدوم لفترة أطول.



حفظ العطر في مكان جاف

على غرار المواد الأخرى، إن تسرب الماء إلى الزجاجة سيدمر العطر. وتؤثر الرطوبة على العطر، ويمكن أن تسبب تفاعلات كيميائية غير مرغوب فيها، لذا وجبت حماية العطر من الرطوبة، وهذا يعني عدم تخزين العطر في الحمام.



الاحتفاظ بالعطر في علبته الأصلية

عندما تكون بيئة التخزين مشكوكاً فيها، لا تبحث في مكان أبعد من الصندوق الأصلي للعطر، إذ يتم تصنيع هذه العلب لتحمل الإكسير العطري بداخلها، ويمكن أن يؤدي تخزين الزجاجة في العلبة الأصلية إلى زيادة عمر العطر بشكل كبير.

وضع العطر على رفٍّ منخفض

على الرغم من أن هذا قد يبدو واضحًا، فإنه نصيحة مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار. يعد الاحتفاظ بالعطر على الرف العلوي أسهل وصفة لسقوطه. إن انسكاب زجاجة عطر أمر محزن يمكن تجنبه؛ لأنه من الممكن أن يترك رائحة قوية في الغرفة لأسابيع، حتى إذا لم تنكسر الزجاجة من السقوط، إذ يمكن للاضطراب أثناء السقطة نفسها أن يكسر الروابط الكيميائية، ويدمر الرائحة.



تجنب الرج المفرط لزجاجة العطر

على غرار الأكسجين، يؤدي رج العطر إلى أكسدة غير مرغوب فيها، عبر ظهور الفقاعات في عطورنا المفضلة، ناهيك عن أن معظم العطور مصنوعة من روابط كيميائية دقيقة، وخلائط معقدة، يمكن كسرها بسهولة.



الحفاظ على درجة حرارة ثابتة

احتفظ بعطرك في مكان بارد وثابت. وتأكد من أن الزجاجة في مكان خالٍ من درجات الحرارة القطبية، ساخنة أو باردة.



التحقق من العطر بحثاً عن تغير اللون

افحص عطرك من الخارج وبهدوء ورقة بين فترة وأخرى، فقد يتغير اللون ما يعني أن هناك أحد الإرشادات، التي تم تجاوزها، لكن أيضاً يتوقف هذا على المكونات، حيث سيصبح العطر المصنوع من مكونات طبيعية داكنًا بمرور الوقت، لكن رائحته لن تتغير. من ناحية أخرى، لا يجب على العطور الاصطناعية أن يتغير لونها، أو تتحول إلى سائل زيتي بمرور الوقت. وإذا حدث مثل هذا التحول، فهو إشارة إلى أن عطرك قد يفقد رائحته الحلوة إلى الأبد.

زهرة الخليج