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الإثنين، 14-11-2022 03:57 م

حذاء الامريكي ستيف جوبز للبيع.. فما سعره؟

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الوكيل الإخباري - كشف دار مزادات Julien’s الأمريكي عن مزاد لبيع حذاء صندل مهترئ كان يرتديه مؤسس شركة "أبل" ورئيسها السابق، الراحل ستيف جوبز، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

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ويتوقع دار المزادات حصول الصندل على سعر يتراوح بين  60 ألفا و80 ألف دولار أمريكي عند بيعه.


وفق الشركة العارضة، فقد لبس جوبز الصندل في الكثير من اللحظات المحورية من تاريخ شركة "أبل" وبداياتها الأولى.


وفي السنوات الخمس الأخيرة، ظهر الحذاء في عدة معارض في أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة لعرضه في مقرات شركة Birkenstock المصنعة له.


وفي الوقت الحالي يقف المزاد عند 22.5 ألف دولار أمريكي، بعدما انطلق بسعر 15 ألفا، وسينتهي مع نهاية يوم 13 نوفمبر (بالتوقيت الأمريكي).


وبينما لا يزال بعيدا عن السعر المتوقع له، فمن المعتاد لهذا النوع من الأغراض أن يباع لجامعي التذكارات بأسعار عالية وغير منطقية.


 بالإضافة إلى الحذاء القديم والمتهالك، سيحصل المشتري على رمز غير قابل للاستبدال، NFT، على شبكة Polygon. حيث يمثل الرمز تشكيلاً ثلاثي الأبعاد للحذاء من مختلف الزوايا على شكل فيديو قصير أو صورة متحركة.


 تم صنع الصندل المعروض للمزاد من قبل شركة Birkenstocks الألمانية التي يقارب عمرها 250 عاماً. ولا تزال الشركة تصنع أحذيتها بالطرق التقليدية وتصممها لتصمد لوقت طويل.

 


 

 

روسيا اليوم 

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