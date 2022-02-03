الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يقرر تمديد إعفاء مديني المؤسسة التعاونية من الغرامات والفوائد

قطر تستورد 100 طن تمور أردنية

السعودي يوضح حول توصية رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

بروفيسور روسي يحذر من مخاطر تكرار الإصابة بأوميكرون

ادخال أكثر من 884 ألف طن قمح إلى الأردن العام الماضي

الكشف عن المدة التي قد تستمر فيها الخلايا القاتلة لكورونا بعد الإصابة

أكثر عملة عربية موقومة بأقل من قيمتها

إغلاق مستودعين ضبط فيهما عشرات الأطنان من المواد منتهية الصلاحية

راصد: 59 رئيس بلدية سابق سيترشحون للانتخابات المقبلة

وفيات الخميس 3-2-2022

الخميس، 03-02-2022 11:22 ص

حفل زفاف مهيب لأحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا - صور وفيديو

photo_2021-08-18_13-28-12


الوكيل الاخباري - أثار حفل زفاف أحد أمراء السعودية، مساء أمس الأربعاء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جرى بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

اضافة اعلان


واحتفل الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، في حفل كبير، بزواج ابنه الأمير فهد بن منصور، على ابنة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز، في قاعة نيارة للاحتفالات بالرياض.


وتداول مغردون صورا وفيديوهات للزفاف، مقدمين التهاني للعروسين.

 

 



كما شهد الحفل حضور سفير دولة الإمارات لدى الرياض، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، لتهنئة الأمير فهد بن منصور بن ناصر على زواجه.

 



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صور تعود لاحتفال أقامته العائلة الملكية السعودية، بمناسبة عقد قران الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، كريمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الوحيدة.


وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على "تويتر" فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود.

 

وأظهرت الصور حضور كل من الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء للاحتفال.


يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة الملك السعودي من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما، أما الأمير فهد فقد شغل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2022-637794309838521904-852

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 70 مليون سنة في مصر- صورة

177164Image1-1180x677_d

أمريكا.. ممرضتان تجمعان ثروة ضخمة من بطاقات تطعيم كورونا

ديدان-تعبيرية-800x549

الديدان المفترسة تغزو اوروبا وافريقيا

272789756_245170181111735_4649541589497240370_n-e1643797203438

الدجاجة المتسللة تصبح حديث الشارع الأميركي

worldtourism-5564

سائق تكسي بألمانيا ينقذ عجوز من محاولة احتيال

202202011220582058

شاهد..أكبر مسابقة صيد جليدية خيرية في العالم بأمريكا

أخبار متعلقة
shutterstock_1126516463_176032_large

شاهد.. لحظة دهس طفلة بعد نزولها من حافلة مدرسية في السعودية

Untit9514753led-1

شاهد.. قردة البابون تهاجم السكان في السعودية

311489_11_1607176128

الشرطة السعودية تنشر فيديو لمشهور سناب شات حقق أرباحا طائلة بالغش - فيديو

سيارة اسعاف 1

السعودية.. النيابة تأمر بالتحقيق في دهس رجل والاعتداء عليه - فيديو

25252

طيار يهبط بالسعودية ويرفض مواصلة الرحلة.. والسبب غريب !

download

ولادة أول غوريلا في 2022 بأقدم محمية طبيعية في إفريقيا - صورة