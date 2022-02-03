حفل زفاف مهيب لأحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - أثار حفل زفاف أحد أمراء السعودية، مساء أمس الأربعاء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جرى بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

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واحتفل الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، في حفل كبير، بزواج ابنه الأمير فهد بن منصور، على ابنة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز، في قاعة نيارة للاحتفالات بالرياض.



وتداول مغردون صورا وفيديوهات للزفاف، مقدمين التهاني للعروسين.





الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز

بزواج نجله الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن

عبدالعزيز على كريمة الأمير عبدالله بن سعود

بن محمد آل سعود وسط حضور كبير من

الامراء وعموم المجتمع .. بحضور كبير ومشرف احتفل صاحب السموالملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيزبزواج نجله الأمير فهد بن منصور بن ناصر بنعبدالعزيز على كريمة الأمير عبدالله بن سعودبن محمد آل سعود وسط حضور كبير منالامراء وعموم المجتمع .. pic.twitter.com/k8fSRdqCHK February 2, 2022



تركي بن محمد بن فهد وزير

الدولة عضو مجلس الوزراء

خلال حضوره حفل زواج الأمير

فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأميرتركي بن محمد بن فهد وزيرالدولة عضو مجلس الوزراءخلال حضوره حفل زواج الأميرفهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز pic.twitter.com/WvDUB7R3tF February 1, 2022

كما شهد الحفل حضور سفير دولة الإمارات لدى الرياض، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، لتهنئة الأمير فهد بن منصور بن ناصر على زواجه.



سفير دولة الإمارات الشقيقة وسمو

الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

في زواج الأمير فهد بن منصور بن ناصر pic.twitter.com/e9YBhxFtVE سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيانسفير دولة الإمارات الشقيقة وسموالأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيزفي زواج الأمير فهد بن منصور بن ناصر @NAlnehyan February 1, 2022

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صور تعود لاحتفال أقامته العائلة الملكية السعودية، بمناسبة عقد قران الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، كريمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الوحيدة.

سعدت البارحة بحضور حفل زواج الأمير فهد ابن الصديق الوفي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ٠٠كان مناسبة التقيت فيها بكثير من الزملاء الذين لم أرهم منذ سنوات ٠٠أتمنى للعروسين السعادة والتوفيق وشكرا لسمو الأمير منصور على الدعوة الكريمة٠٠وأدام الله المودة والمحبة في ذاته pic.twitter.com/iTknFkKDLN February 2, 2022



وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على "تويتر" فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود.

وأظهرت الصور حضور كل من الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء للاحتفال.



يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة الملك السعودي من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما، أما الأمير فهد فقد شغل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.



المصدر : سبوتنك

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