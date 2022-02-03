حفل زفاف مهيب لأحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - أثار حفل زفاف أحد أمراء السعودية، مساء أمس الأربعاء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جرى بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.
واحتفل الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، في حفل كبير، بزواج ابنه الأمير فهد بن منصور، على ابنة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز، في قاعة نيارة للاحتفالات بالرياض.
وتداول مغردون صورا وفيديوهات للزفاف، مقدمين التهاني للعروسين.
بحضور كبير ومشرف احتفل صاحب السمو— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) February 2, 2022
الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز
بزواج نجله الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن
عبدالعزيز على كريمة الأمير عبدالله بن سعود
بن محمد آل سعود وسط حضور كبير من
الامراء وعموم المجتمع .. pic.twitter.com/k8fSRdqCHK
صاحب السمو الملكي الأمير— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) February 1, 2022
تركي بن محمد بن فهد وزير
الدولة عضو مجلس الوزراء
خلال حضوره حفل زواج الأمير
فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز pic.twitter.com/WvDUB7R3tF
سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) February 1, 2022
سفير دولة الإمارات الشقيقة وسمو
الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
في زواج الأمير فهد بن منصور بن ناصر @NAlnehyan pic.twitter.com/e9YBhxFtVE
سعدت البارحة بحضور حفل زواج الأمير فهد ابن الصديق الوفي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ٠٠كان مناسبة التقيت فيها بكثير من الزملاء الذين لم أرهم منذ سنوات ٠٠أتمنى للعروسين السعادة والتوفيق وشكرا لسمو الأمير منصور على الدعوة الكريمة٠٠وأدام الله المودة والمحبة في ذاته pic.twitter.com/iTknFkKDLN— سبأ باهبري (@sababahabri) February 2, 2022
وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على "تويتر" فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود.
وأظهرت الصور حضور كل من الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء للاحتفال.
يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة الملك السعودي من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما، أما الأمير فهد فقد شغل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.
المصدر : سبوتنك
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