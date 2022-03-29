حفل زفاف هندي يتسبب في نفوق 63 دجاجة

الوكيل الإخباري - تسبب موكب زفاف هندي تقليدي، رافقته الموسيقى والألعاب النارية والرقص مع وجود فرقة موسيقية نحاسية ترتدي سترات لامعة، في نفوق 63 دجاجة.

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وقال الطبيب البيطري رانجيت كومار باريدا إن الحفل تسبب في حدوث “ضوضاء مؤثرة على الأذن” أثناء مروره بمزرعة دواجن في ولاية أوديشا الشرقية.



وأضاف لوكالة فرانس برس: “طلبت من مشغلي الفرقة خفض مستوى الصوت لأن الموسيقى كانت مزعجة للغاية ومرعبة الدجاج، لكنهم لم يستمعوا وصرخ أصدقاء العريس في وجهي”.



وقال الطبيب البيطري باريدا إن الدجاج مات بسبب نوبة قلبية، وقدم شكوى للشرطة بعد أن رفض منظمو حفل الزفاف دفع تعويض.



من جهته، قال أستاذ علم الحيوان سورياكانتا ميشرا، الذي ألف كتابًا عن سلوك الحيوانات، لصحيفة “هندوستان تايمز” إن الضوضاء الصاخبة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الطيور.



وأضاف: “يحكم الدجاج إيقاع الساعة البيولوجية الذي يتم التحكم فيه من خلال الضوء الطبيعي، والإثارة المفاجئة أو التوتر بسبب الموسيقى الصاخبة يمكن أن يعطل ساعتهم البيولوجية”.

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