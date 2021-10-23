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السبت، 23-10-2021 09:48 ص

حوادث المرور تهدد الدببة البرية بالانقراض في سلوفاكيا

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الوكيل الإخباري - كشفت بيانات جمعتها فرقة عمل معنية بالدببة البنية أن الدببة البرية في سلوفاكيا تموت في كثير من الأحيان بسبب حوادث المرور أكثر بكثير من إطلاق النار عليها لخطورتها على البشر.

ويشار إلى أن فرقة العمل، التي قدمت البيانات استجابةً لطلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، هي جزء من المنظمة الوطنية للحفاظ على الطبيعة.

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وعلى الرغم من أن الهجمات التي تشنّها الدببة على البشر في سلوفاكيا قد تصدرت عناوين الصحف الدولية في السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال نادرة.


وحتى 20 أكتوبر من هذا العام، قالت وكالة الحفاظ على البيئة إنها أحصت نفوق دباً.


ومن بين تلك الدببة، نفقت 26 منها في حوادث مرور، و17 منها في حوادث تصادم مع سيارات، وتسعة منها على خطوط السكك الحديدية .


وعلى النقيض من ذلك، كان لا بد من قتل سبعة دببة عمداً لأسباب تتعلق بالسلامة في الفترة ذاتها لأنها، وفقاً للسلطات، كانت تشكّل تهديداً للمستوطنات البشرية في سلوفاكيا.


ووفقاً لتعداد أجري في عام 2016، يوجد هناك أكثر من 1200 دب بري في سلوفاكيا. وهناك إحصاء آخر جارٍ إعداده.

 

المصدر - البيان 

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