حيل رائعة تجعل منزلك يبدو راقياً وفاخراً بميزانية معقولة

الوكيل الإخباري - مع شعور الكثيرين بالضيق بسبب أزمة تكلفة المعيشة المتزايدة، توصل العديد من أصحاب المنازل إلى عدد من الطرق لجعل تصميمات منازلهم الداخلية تبدو باهظة الثمن بميزانية معقولة.



ومن بين الحيل التي يمكن أن تعزز تصميم المنزل، استخدام المصابيح والشموع والنباتات المنزلية. كما أن وجود الثريا فوق السلالم، والستائر الآلية، ومقابض الأبواب الذهبية، يمكن أن يساعد في إظهار المنزل بمظهر فاخر وراقٍ.

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ونصح بعض المستخدمين على موقع ريديت، بالتخلص من الأشياء التي لا نحتاج إليها، لأن المساحات الفارغة أو غير المزدحمة تبدو فاخرة وراقية. كما قال آخرون إن استخدام ستائر يتم التحكم فيها عن بعد يعطي انطباعاً فاخراً للمنزل، وأن استبدال جميع لوحات مفاتيح الإنارة القديمة ومقابض الأبواب في المنزل بأخرى ذهبية أو نحاسية يخلق شعوراً بالفخامة في تصميم المنزل الداخلي.

كما اقترح البعض، استخدام الإضاءة المنخفضة والشموع، إضافة إلى المصابيح المكتبية أو الأرضية، لأنها تعطي مظهراً دافئاً وراقياً للمنزل، مع إضافة النباتات الكبيرة على مدخل المنزل أو فوق طاولة جانبية مع غطاء مناسب. ويقول الخبراء إن تغيير ألوان خزائن المطبخ ومقابض الأدراج يمكن أن يمنح المطبخ تحديثاً فاخراً ورخيصاً.





وقد شملت المزيد من الاقتراحات الأثاث ومساحات التخزين المدمجة، وتركيب التلفزيون على الحائط، وتركيب مكبرات الصوت في السقف، ورؤوس الدش عالية الجودة، إضافة إلى استخدام إطار للوحات الجدارية واستخدام الأعمال الفنية الجدارية، ووضع المزهريات لإضافة إحساس بالفخامة.

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