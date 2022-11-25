الجمعة 25-11-2022
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الجمعة، 25-11-2022 09:32 م

خبر سار للراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية

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الوكيل الإخباري - تعدّ الحكومة الألمانية إصلاحاًت قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حسبما أعلن اليوم الجمعة المتحدث باسم وزارة الداخلية.

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وقال المتحدث إنّ الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة 8 سنوات حاليًا، وفي حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.


وأضاف المتحدث أنّه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنّه "لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة".


من جهة أخرى، سيتمّ توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان. 


وستقدّم وزارة الداخلية مشروعها قريباً إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث، وبمجرّد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء. ( dw

 




 

 


 

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