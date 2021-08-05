الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 04:06 م

خبر مؤسف يتصدر ترند مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور الأكاديمي السعودي تركي الظفيري عن وفاة الطالب الشاب الكفيف بدر العاصمي.

والشاب بدر العاصمي طالب في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الخرج، فقد بصره ولكنه لم يفقد بصيرته، وكان رحمه الله يأتي إلى المحاضرات قبل موعدها بنصف ساعة على الأقل يستمع لتسجيل محاضرات سابقة لمراجعتها.

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ونشر الدكتور تركي الظفيري صورة الطالب الكفيف في وقت سابق، وقال وردتني استفسارات عدة حول موافقة الطالب على نشر الصورة وأشكر لكم اهتماهكم؛ لذا أقول: نعم طالبي وصديقي بدر العاصمي موافق على نشر الصورة ويدعو لكم على هذه الدعوات وهذا التحفيز".


وكان الدكتور تركي الظفيري قد أعلن عبر حسابه بتويتر، عن مبادرة خيرية لدعم بدر العاصمي رحمه الله، أنشأها أحد أصدقائه لصالح وقف مساجد طريق الحرم - بجمعية العناية بماساجد الطرق.


وقال خير عمل نقدمه لفقيدنا بدر العاصمي الصدقة الجارية، فرصة لنا جمعياً للإسهام بهذا العمل الخيري، نفع الله به الفقيد وأعلى به مرتبته في عليين.


وكشف الدكتور أنه خلال فترة وجيزة بفضل الله ثم بمساهمة أهل الخير اكتمل الصك الوقفي للفقيد، بقيمة 50 ألف ريال. وقد تجاوزت التغريدة 3 ملايين مشاهدة.


وقدم شكره لكل من ساهم من أهل الخير في هذه المبادرة الطيبة، داعيا الله عزوجل أن يغفر لبدر العاصمي ويسكنه الفردوس الأعلى.


وتمت الصلاة على بدر العصامي رحمه الله أمس بعد صلاة الظهر في جامع الشيخ فيصل بن حشر ودفن في مقبرة الهياثم.

 


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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