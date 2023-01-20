الجمعة 20-01-2023
الوكيل الاخباري

صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي في موعدها المعتاد

7 اصابات بحادث تصادم على طريق عمان - جرش

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطبيب الشاب صالح بطاينة

العمل : حجز وثائق العامل هو أحد مؤشرات العمل الجبري

الأمن يوضح شرط عودة تيك توك بالأردن

الفايز: مشاريع اقتصادية كبيرة يجري تنفيذها في العقبة

العيسوي يلتقي مجموعة من شباب محافظة معان

لهذا السبب ترفض ماكينات عد النقود الدينار الجديد

وفاة عشريني في بلدة خرجا اختناقاً بسبب موقد حطب

75 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الجمعة، 20-01-2023 05:07 م

دراسة: التلوث الضوئي يتزايد بوتيرة سريعة

maxresdefault


الوكيل الاخباري - أفادت دراسة علمية نشرت في مجلة ساينس العلمية ، أن التلوث الضوئي يتزايد بوتيرة سريعة فيما يحتمل أن ينخفض عدد النجوم التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة ليلاً في بعض المناطق إلى النصف، في فترة لا تتعدى العشرين عاماً القادمة.

اضافة اعلان


وبحسب الدراسة، فإن ارتفاع التلوث، ناجم عن الإضاءة الاصطناعية أكبر مما رصدته الأقمار الاصطناعية ليلاً، حيث استند العلماء إلى عمليات مراقبة للنجوم أجريت بين عامي 2011 و2022 وشارك فيها 51


ومع تزايد التلوث الضوئي، يتوقع أن ينخفض عدد النجوم المرئية بالعين المجردة في إحدى المناطق من 250 نجماً إلى 100 نجم في غضون 18 سنة القادمة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20200707_220828

فرحة بمولود جديد تتحول لمأساة.. أم تخسر يدها بخطأ طبي في البرازيل

زوجة-عزيز-الأحمد

هل كان اليوتيوبر السعودي عزيز القزم متزوج ؟

2222

مستشار أسري يشرح أبرز اسباب الطلاق خلال السنة الاولى من الزواج

Shirakawa-go-Village

إضاءة قرية شيراكاوا-غو التاريخية في اليابان - فيديو

إطلاق-نيران

طفل في العاشرة يرتكب جريمة قتل في المكسيك بسبب لعبة فيديو

22-768x505

شاهد مطاردة بين فتاتين ولصوص على دراجة نارية في مصر