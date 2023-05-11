الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 10:57 ص

دقات ساعة بيج بن في لندن تتوقف

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الوكيل الإخباري - حلت الساعة الواحدة مساء أمس الأربعاء، في لندن دون انطلاق دقات جرس ساعة بيج بن الشهيرة، فقد توقفت لفترة وجيزة عقارب الساعة التي تمثل أحد المعالم الرئيسية في مبنى البرلمان البريطاني.

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وتوقفت عقارب الساعات الأربع الموجودة على الجوانب الأربعة لبرج إليزابيث الذي يبلغ ارتفاعه 96 متراً الساعة 12:55 مساء (11:55 بتوقيت جرينتش)، مما تسبب في عدم انطلاق دقات الساعة الواحدة بعد الظهر.

 

وبعد ذلك بنصف ساعة، تم تقديم عقارب الساعة لضبطها، لكنها ظلت متأخرة بنحو خمس دقائق، بحسب شهود من رويترز. وبحلول الساعة 1:47 مساء تم تحريك العقارب للأمام مرة أخرى لضبط الوقت. 

 

البيان 

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