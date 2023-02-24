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الجمعة، 24-02-2023 10:11 م

دولة عربية تعلن عن مكافأة مالية لكل أم تنجب طفلين فقط

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الوكيل الإخباري - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن مكافأة مالية رصدتها الحكومة المصرية لكل أم تلتزم بإنجاب طفلين فقط.

وأوضح مدبولي، حسبما أفاد موقع «بوابة الوفد» الإخباري، أن القضية السكانية مسألة حياة أو موت لمصر، مشيراً إلى أن موارد البلاد ثابتة من المياه على سبيل المثال.

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وقال إن هناك مبلغاً استثمارياً لكل أم تحافظ على إنجاب طفلين فقط، لافتاً إلى أن الأم التي تلتزم بهذا الشرط سوف تحصل على المبلغ بعد الوصول إلى سنّ معيَّنة.


وأكد أن الدولة المصرية تضع سيناريوهات للاقتصاد بسبب التكهنات باستمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية لفترة تصل إلى ثلاث سنوات، منوهاً بأن مجلس الوزراء المصري يتابع هذا الأمر باهتمام.

 

البيان

 




 

 


 

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