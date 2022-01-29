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السبت، 29-01-2022 10:20 ص

رجل يكسب 200 ألف دولار في أمريكا

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الوكيل الإخباري - أدت الحاجة الملحة لاستخدام استراحة الحمام رجلاً من ساوث كارولينا الأمريكية إلى فوزه بالجائزة الكبرى في اليانصيب، والتي كانت قيمتها 200 ألف دولار.

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وأخبر الرجل مسؤولي اليانصيب التعليمي في ساوث كارولينا، أنه انتهى به المطاف في محطة وقود إكسبرس في بندلتون لأنه كان بحاجة إلى استخدام دورة المياه: "عادة ما أتوقف عند المتجر المقابل للشارع، لكنه كان مشغولاً بعد مباراة في كليمسون"، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وأشار الرجل إلى إنه قرر شراء بعض تذاكر اليانصيب القابلة للحك أثناء وجوده داخل المتجر، حيث قام وزوجته بحك التذاكر في السيارة وربحا 20 دولارًا، لذلك قررا العودة إلى المتجر لشراء بعض التذاكر الإضافية.

 

وهنا كانت المفاجأة الكبرى، حيث كشفت إحدى تلك التذاكر، وهي لعبة بقيمة 5 دولارات ثلاثية Red 777، عن جائزة قدرها 200000 دولار، في حين عبر الفائز عن فرحته بالقول: "قفزت من السيارة وألقيت التذكرة على منضدة المتجر وطلبت منهم مسحها ضوئيًا للتأكد"، متابعا: "إن الفوز كان "سرياليا".

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