روسيا..بركان إيبيكو ينفجر من تحت الجليد - فيديو

الوكيل الإخباري - استيقظ سكان كوريل الروسية في مقاطعة ساخلين، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، على ثوران لبركان "إيبيكو .

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وأظهر بركان إيبيكو مرة أخرى علامات الحياة، واستطاع أحد سكان المنطقة تصوير لحظة استيقاظه وإلقائه عمودا من الرماد يبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلومترات.





وأوضحت وزارة حالات الطوارئ أنه لا يوجد خطر على حياة وصحة الناس هناك. ولا يتوقع ظهور الرماد في المدينة أو روائح قوية جراء ثوران البركان.

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