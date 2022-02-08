روسيا..بركان إيبيكو ينفجر من تحت الجليد - فيديو

الوكيل الإخباري - استيقظ سكان كوريل الروسية في مقاطعة ساخلين، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، على ثوران لبركان "إيبيكو .
وأظهر بركان إيبيكو مرة أخرى علامات الحياة، واستطاع أحد سكان المنطقة تصوير لحظة استيقاظه وإلقائه عمودا من الرماد يبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلومترات.
بعد خروج "هونغا" من تحت المحيط.. بركان "إيبيكو" ينفجر من تحت الجليد (فيديو)https://t.co/uSxn5MQNNK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/o1vfNhlxuM— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 7, 2022
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