روسيا ..دراجة خاصة تحمي سائقها من برد شتاء - فيديو

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الوكيل الإخباري - تمكن مهندس التصميم يفغيني لافريتشينكو القاطن بمدينة تومسك بروسيا من صنع سيارة فيلوموبيل، وهي مركبة تعتمد على نفس النظام الذي تعتمده الدراجات العادية؛ أي إنها تسير عن طريق الدواسة والعجلات، مع بعض التعديلات الطفيفة.

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ويقود يفغيني لافريتشينكو هذه المركبة منذ أربع سنوات. ويمكن أن تصل سرعة السيارة إلى 40 كيلومترا في الساعة باستخدام الدواسات وإلى 50 كيلومترًا في حالة القيادة على منحدرات، وفق "يورونيوز".

يساعد المحرك في قيادة سيارة فيلوموبيل فوق الثلوج، حيث تشهد مدينة تومسك تساقطا كثيفا للثلج خلال الشتاء، لذلك فإن التنقل في الشوارع يمثل عقبة شائعة في المدينة.

 

 

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