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الإثنين، 22-11-2021 08:13 ص

ساعات بالمشرحة.. يكتشفون أنه لا يزال حيا بعد إعلان وفاته في الهند

مشرحة


الوكيل الإخباري - شهدت الهند حادثة غريبة من نوعها، إذ تبين أن رجلا أعلنت وفاته بعد تعرضه لحادث مروري، لا يزال على قيد الحياة ويتنفس لكنه في حالة حرجة، بعدما أمضى ليلة في غرفة باردة بأحد المستشفيات.

وكان سريكيش كومار البالغ من العمر 45 عاما قد نقل إلى عيادة خاصة بعدما صدمته دراجة نارية في مراد أباد الواقعة إلى الشرق من نيودلهي.

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وأعلن أحد الأطباء لدى وصول كومار إلى العيادة أنه فارق الحياة، ثم نُقل الجمعة إلى مستشفى عام لتشريح جثته.


وأفاد المدير الطبي للمستشفى راجندرا كومار في تصريح لوكالة "فرانس برس" الأحد أن "طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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