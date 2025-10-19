رد صادم من متحدثة البيت الأبيض يُشعل مواقع التواصل

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض، وجّه احد الصحفيين سؤالًا حول الجهة التي اختارت مدينة بودابست في هنغاريا كموقع للقاء المرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، لترد ليفت بكلمة واحدة أثارت موجة من ردود الفعل: "أمّك."
الرد، الذي جاء على الهواء مباشرة وأمام كاميرات الإعلام، قوبل بدهشة كبيرة من الحضور، وسرعان ما تحول إلى ترند عالمي حيث تداول المستخدمون مقاطع مقتطعة من المؤتمر مرفقة بتعليقات ساخرة لا حصر لها.
عند سؤالها لاحقًا عن قصدها من الإجابة، دافعت كارولاين عن نفسها قائلة إن الأمر كان "مضحكًا"، معتبرة أن وسيلة الاعلام التي يعمل بها الصحفي ليس وسيلة إعلامية جادة بل مجرد مجلة يسارية متطرفة". وأضافت أنها لا تنوي استقبال أي أسئلة مستقبلية من الموقع.
خلال ساعات قليلة، تحوّلت كلمة "أمك" إلى هاشتاغ واسع الانتشار، وشارك الآلاف في السخرية أو الانتقاد، بين من رأى في ردها "روحًا مرحة غير معتادة من المتحدثين الرسميين"، ومن وصفه بأنه رد غير لائق على الإطلاق من مسؤول حكومي يمثل البيت الأبيض.
كما نشر العديد من النشطاء مقاطع من المؤتمر مرفقة بأغاني ومؤثرات ساخرة، لتُصبح كارولاين ليفت نجمة الترند بامتياز لهذا الأسبوع.
في وقت حساس سياسيًا، وبينما تُبحث ترتيبات لقاء بين ترامب وبوتين، أتى هذا الرد ليحوّل حدثًا دبلوماسيًا إلى مادة دسمة للترفيه والسخرية على الإنترنت.
-
أخبار متعلقة
-
جريمة مستوحاة من ألعاب الفيديو تهز مصر – طفل يقتل اخر بجريمة بشعة
-
بالفيديو.. حريق داخل طائرة يربك الركاب في الصين
-
فيديو يتصدر الترند.. دهشة وفرح كبير في غزة بعد اصطياد سمكة ضخمة
-
بجوار جثة والدته.. رجل لم يغادر منزله منذ 8 سنوات في إسبانيا
-
معلمة تنقذ طالباً من الاختناق بـ"مناورة هيمليك" في تركيا (فيديو)
-
إطلاق نار على مدير مدرسة أمام طلابه في تركيا (فيديو)
-
إنقاذ نمر مصاب بطلقات نارية عالق وسط نهر في البرازيل - فيديو
-
عامل يهدد بكارثة مروّعة في محطة وقود لبنانية! فيديو