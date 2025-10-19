رد صادم من متحدثة البيت الأبيض يُشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- أشعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفت، عاصفة من الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ردّت بسخرية على سؤال صحفي بجملة غير متوقعة أصبحت في ساعات قليلة حديث السوشال ميديا.

اضافة اعلان



وخلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض، وجّه احد الصحفيين سؤالًا حول الجهة التي اختارت مدينة بودابست في هنغاريا كموقع للقاء المرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، لترد ليفت بكلمة واحدة أثارت موجة من ردود الفعل: "أمّك."



الرد، الذي جاء على الهواء مباشرة وأمام كاميرات الإعلام، قوبل بدهشة كبيرة من الحضور، وسرعان ما تحول إلى ترند عالمي حيث تداول المستخدمون مقاطع مقتطعة من المؤتمر مرفقة بتعليقات ساخرة لا حصر لها.



عند سؤالها لاحقًا عن قصدها من الإجابة، دافعت كارولاين عن نفسها قائلة إن الأمر كان "مضحكًا"، معتبرة أن وسيلة الاعلام التي يعمل بها الصحفي ليس وسيلة إعلامية جادة بل مجرد مجلة يسارية متطرفة". وأضافت أنها لا تنوي استقبال أي أسئلة مستقبلية من الموقع.



خلال ساعات قليلة، تحوّلت كلمة "أمك" إلى هاشتاغ واسع الانتشار، وشارك الآلاف في السخرية أو الانتقاد، بين من رأى في ردها "روحًا مرحة غير معتادة من المتحدثين الرسميين"، ومن وصفه بأنه رد غير لائق على الإطلاق من مسؤول حكومي يمثل البيت الأبيض.