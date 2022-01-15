سبعيني جزائري يشعل مواقع التواصل - فيديو

الوكيل الإخباري - علي المنحدر من ولاية باتنة الجزائرية، والبالغ من العمر 73 عاما صنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الفيديو، الذي بثته قناة النهار الجزائرية، والذي يظهر من خلاله بعضلات مفتولة رغم تقدمه في السن.

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ويمارس علي رياضة كمال الأجسام، رفقة صديقيه لخضر 73 عاما وعيسى البالغ 63 عاما منذ شبابهم، ما مكنهم من الحفاظ على صحة جيدة وأجسام شابة.





وبالنسبة للعم علي، فإن الرياضة هي العلاج الأمثل لجميع الأمراض، لذا فهو يدعو الجميع ليتبعوا طريقه.





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