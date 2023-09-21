سقطت سيارته من جسر منهار في أمريكا... والسبب 'خرائط غوغل '؟

الوكيل الإخباري - تعتزم أسرة أمريكية مقاضاة شركة "غوغل بتهمة الإهمال، عقب وفاة رجل قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقا لإرشادات خرائط هذه الشركة العملاقة.

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وغرق فيليب باكسون، وهو مندوب مبيعات وأب لطفلتين، بعد أن سقطت سيارته في سنو كريك بمنطقة هيكوري، وفقا لدعوى قضائية تقدمت بها الأسرة، يوم الثلاثاء، لمحكمة مقاطعة ويك العليا.



وكان باكسون عائدا إلى منزله من حفل عيد ميلاد ابنته التاسع عندما وجهته خرائط غوغل لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه.



وبحسب بنود سياسة استخدام خرائط غوغل، يجب "افتراض الخطر عند استخدام بيانات الخريطة"، لأنه "قد تجد أن الظروف الفعلية تختلف عن نتائج الخريطة والمحتوى، لذلك يجب أن يكون استخدامك للخرائط، وفق تقديرك وحدك وعلى مسؤوليتك الخاصة. وستتحمل مسؤولية سلوكك وعواقبه، في جميع الأوقات".

روسيا اليوم