سمكة قرش تحول رحلة سياحية لمأساة في أستراليا

الوكيل الإخباري - لقي سائح أسترالي حتفه بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في جنوبي المحيط الهادئ.



وذكرت القناة الأولى بالتلفزيون المحلي لكاليدونيا الجديدة أن الرجل كان يسبح على بعد 150 مترا قبالة شاطئ مزدحم في العاصمة نوميا بعد ظهر يوم الأحد عندما هاجمته سمكة قرش وعضته عدة مرات.

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وقالت القناة التلفزيونية إن اثنين من رجال الإنقاذ جلبوه إلى الشاطئ على دراجات مائية "جيت سكي"، لكن جميع محاولات إنعاشه باءت بالفشل بسبب الإصابات الشديدة في ساقيه.



وفي أعقاب الهجوم، أمرت العمدة سونيا لاجارد بإغلاق جميع الشواطئ في نوميا وما حولها حتى إشعار آخر، وفقا لبيان صدر اليوم الاثنين. وتم نشر مسيرات لتحديد مكان القرش.



ولم يتضح حتى الآن نوع القرش الذي هاجم الرجل.



وتقع كاليدونيا الجديدة على بعد 1200 كيلومتر شرق أستراليا.

البيان