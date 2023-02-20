الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

إعادة تنظيم مهنة المحاسبة القانونية للجنة نيابية مشتركة

الزراعة تنفي بيع لحوم عجول وأبقار نافقة في الضليل

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فتح اسواق المواشي بعمان اعتباراً من اليوم باستثناء العجول والابقار

النواب يصر على قراره من الأحوال المدنية.. وبوادر جلسة مشتركة تلوح بالأفق

بشكل ملحوظ .. الذهب عالمياً يعكس وجهته نحو الصعود

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد أنخفاض اسعار النفط العالمية

فضيحة فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا .. سرقوا مخطوطات تاريخية - صور

البريد ينفي وجود خدمة باسم طلبات شرح الحال للمتقاعدين العسكريين

مصدر: فكرة استيراد النفط الروسي الرخيص لم تناقش واعادة الشراء تحتاج ترتيبات

الإثنين، 20-02-2023 10:14 ص

سمكة قرش تحول رحلة سياحية لمأساة في أستراليا

87487


الوكيل الإخباري - لقي سائح أسترالي حتفه بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في جنوبي المحيط الهادئ.

وذكرت القناة الأولى بالتلفزيون المحلي لكاليدونيا الجديدة أن الرجل كان يسبح على بعد 150 مترا قبالة شاطئ مزدحم في العاصمة نوميا بعد ظهر يوم الأحد عندما هاجمته سمكة قرش وعضته عدة مرات.

اضافة اعلان


وقالت القناة التلفزيونية إن اثنين من رجال الإنقاذ جلبوه إلى الشاطئ على دراجات مائية "جيت سكي"، لكن جميع محاولات إنعاشه باءت بالفشل بسبب الإصابات الشديدة في ساقيه.


وفي أعقاب الهجوم، أمرت العمدة سونيا لاجارد بإغلاق جميع الشواطئ في نوميا وما حولها حتى إشعار آخر، وفقا لبيان صدر اليوم الاثنين. وتم نشر مسيرات لتحديد مكان القرش.


ولم يتضح حتى الآن نوع القرش الذي هاجم الرجل.


وتقع كاليدونيا الجديدة على بعد 1200 كيلومتر شرق أستراليا.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1026451855_0_88_2917_1921_1920x0_80_0_0_3705bbad7fea9f30ad73a95f00b51baf

وفاة شيف تركي شهير بعد 12 يوماً تحت الأنقاض - صورة

1236613647

زائرة معرض تحطّم عن طريق الخطأ منحوتة قيمتها 42 ألف دولار في أمريكا

63ed392042360471561d317b

تركيا.. انتشال مسنّ من تحت الأنقاض وهو يدخن سيجارة -فيديو

394

بريطانيا..طالب عمره 76 عاما ينال الدكتوراه بعد نصف قرن - صورة

1490342610983284200

دراسة تكشف حقيقة 'حورية البحر' المحنطة في اليابان - صورة

تعتعتعت

الأب دخل لإنقاذ طفلته فانهار المنزل.. أسرة سورية تروي تفاصيل نجاتها - فيديو

أخبار متعلقة
1190788754

قفزت في المياه لتسبح مع مجموعة دلافين.. فالتهمتها سمكة قرش في استراليا

72113-مغامر-يضع-يده-بين-أسماك-القرش-أثناء-الصيد-بأستراليا-(2)

نهاية مؤلمة لشخص حاول مداعبة صغير القرش في افريقيا- فيديو