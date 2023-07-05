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الأربعاء، 05-07-2023 12:19 م

سمكة قرش تلاحق المصطافين على شاطئ فلوريدا - فيديو

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الوكيل الإخباري - فاجأت سمكة قرش المصطافين على شاطئ نافارا بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كانت تسبح بطريقة سريعة جدا وعلى مسافة قريبة جدا من الشاطئ ما تسبب في حالة من الهلع بين مرتادي الشاطئ.

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صور العديد من مرتادي الشواطئ على شاطئ نافارا أشخاصا يهرعون للخروج من البحر حيث شوهدت سمكة القرش تسبح بالقرب من الشاطئ.


يمكن سماع البعض وهم يصرخون، "اخرجوا من الماء!" كما تساءل آخرون عن موقع القرش خلال الأمواج الضحلة.

 

وقال كينادي برينلي، عالم الأحياء البحرية في Emerald Coast Wildlife Refuge، إن القرش في الفيديو كان يظهر سلوك البحث عن الطعام.

وأضاف أن مشاهدة أسماك القرش أكثر شيوعا خلال شهر يونيو أكثر من أي شهر آخر، لذا فليس من المستغرب أنها لا تزال تشاهد في شهر يوليو.

وقد تم الإبلاغ عن 16 هجوما لأسماك قرش أمريكية هذا الصيف، منها 9 في فلوريدا فقط، ولكن لم تكن أي منها قاتلة.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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