السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

القبض على شخصين أقدما على إضرام النار بمنزل مواطن في إربد

إعلان نتائج إساءة الاختيار والانتقال من تخصص الى اخر ومن جامعة إلى أخرى - رابط

العثور على جثة اربعيني كانت عائمة على سطح البحر في العقبة

هام من صندوق المعونة للاسر التي تتلقى دعماً وصرف 30 ديناراً شهرياً لهذه الفئة

صور - انتهاء اعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك - القطرانة

الكل مراقب .. تقرير صادم يكشف مواقع تواصل تتجسس عليك

اليابان تنضم للقائمة ... تعرّف على الزلازل التي تم تسجيلها خلال 10 أيام في العالم - أسماء

ارتفاع أسعار البندورة في الأردن وسعر الصندوق وصل لـ3 دنانير

إعلان نتائج ترشيح طلبات إساءة الاختيار والإنتقال بين الجامعات والتخصصات الليلة

سيدة تروي مأساتها بعد ان فقدت 70 شخصاً من أقاربها في زلزال تركيا

عاجل

إعلان نتائج إساءة الاختيار والانتقال من تخصص الى اخر ومن جامعة إلى أخرى - رابط

السبت، 25-02-2023 05:53 م

سيدة تروي مأساتها بعد ان فقدت 70 شخصاً من أقاربها في زلزال تركيا

44


الوكيل الإخباري - فقدت السيدة التركية، طوغبة أكداغ، 70 شخصا من أقاربها في الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.اضافة اعلان


وقالت: "تعرضت لزلزال في طفولتي، وانتقلنا بالفعل إلى ولاية أدي يامان بعد زلزال إسطنبول، لكنني لم أصادف مثل هذا الزلزال من قبل".

وتابعت: "فقدت 70 شخصا من أقاربي بينهم حماتي. أنا حزينة للغاية، ولا أعرف كيف سنتجاوز هذا الوضع".

وأكداغ (36 عاما) أم لطفلين، كانت تقيم في أدي يامان، إحدى الولايات الـ 11 المتضررة من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد يوم 6 فبراير.

وذكرت أكداغ، السبت، أنها كانت ترافق والدتها للعلاج في مستشفى أدي يامان التعليمي والبحثي التابع لجامعة أدي يامان، أثناء حدوث الزلزال.

وكشفت أن ابنها "أنيل" (8 سنوات) كان معها خلال مرافقتها والدتها في المستشفى.

وأوضحت أنها اضطرت لحمل والدتها على ظهرها ونقلتها إلى مكان آمن خلال حدوث الزلزال وهما في المستشفى.

وأشارت إلى أن الزلزال دمر منزل والد زوجها، ما أسفر عن وفاة زوجته (حماتها).

وأضافت أكداغ أن زوجها كان في منزل والديه برفقة ابنهما عبدالله (11 عاما) خلال الزلزال، وأن زوجها أصيب بكسر في رقبته وكتفه، وابنها بكسر في ساقه.

وحكت أنها قضت يومين مع والدتها وابنيها في حافلة تابعة للبلدية.

وعقب ذلك نقلت السلطات والدتها إلى مستشفى في العاصمة أنقرة، وانتقلت هي وابناها إلى مركز إيواء ومنه إلى ولاية طرابزون شمال البلاد. ( العربية )



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

طيار سعودي يوثق مشهد مخيف من فوق البحر ويحذر - فيديو

7ع7ع7ع7ع

شاهد حفرة عملاقة تثير رعب البريطانيين.. فوهة بركان أم غزو فضائي؟

45454

أمريكية تستعيد رسائل حب لوالديها خلال 'الحرب الثانية' - صورة

aug22-07

أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة 'غينيس' في اليابان - صورة

pic_64046

يعيش بنصف جمجمة جرّاء لكمة 'غامضة' في بريطانيا-صورة

لفلفلفل

مشهد مروع يظهر انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا

أخبار متعلقة
HCJtl

أقوى الزلازل في آخر 100 عام

main_image63e12bae10965

مشاهد تحبس الأنفاس.. إنقاذ أطفال من تحت الركام بعد الزلزال

download (1)

شاهد فيديو مؤلم لامرأة سورية عالقة بين أنقاض منزلها في تركيا

شاب-سوري-يفقد-١٢-من-عائلته

فيديو مؤثر لشاب سوري فقد 12 فردا من عائلته جراء الزلزال

16-5-768x510

شاهد ماذا فعلت الطيور قبيل زلزال تركيا المدمر؟

reuters_com_2023_newsml_RC2H5Z95Z44I

شاهد لحظات مؤثرة تظهر إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في تركيا وسوريا بعد الزلزال