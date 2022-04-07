سيدة تنفق 25 ألف دولار لاستنساخ قطتها النافقة في أمريكا - صور

الوكيل الإخباري - وقالت كيلي أندرسون، 32 عاماً، من ولاية تكساس الأمريكية إنها كانت في حالة ذهول عندما نفق حيوانها الأليف تشاي عندما كانت تبلغ من العمر 5 أعوام في عام 2017.

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ووصفت أندرسون، قطتها تشاي بأنها "أقرب شيء يمكن أن تصفه بها هي رفيقة الروح"، ولذلك قامت باستنساخها بالقطة بيللي، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأضافت: "فقدتها في سن صغيرة للغاية، لذلك عندما نفقت تذكرت محادثة أجريتها مع صديقة لي حول الاستنساخ وتواصلت مع شركة ViaGen Pets لاستنساخ الحيوانات".

وبينما كانت تحمل السيدة "استنساخ تشاي"، في حضنها، تحدثت أندرسون عن كيفية استغراق عملية استنساخ حيوانها الأليف النافق، 4 أعوام، قائلة: "تستحق الانتظار بالتأكيد".



وتلقت أندرسون الكثير من ردود الفعل المعارضة عبر الإنترنت بعد أن قررت استنساخ قطتها، لكنها أوضحت قائلة: "25 ألف دولار هي بالتأكيد الكثير من المال لكن الناس ينفقون المبلغ نفسه على السيارات كل يوم أو أكثر ولا أحد يقول أي شيء عن ذلك".

ولاستنساخ حيوان أليف، تطلب ViaGen Pets ما لا يقل عن عينتين من الجلد لجمع الحمض النووي، ويتم أخذ معظم عينات الجلد من البطن أو من داخل ساق الحيوان الأليف.



يتم بعد ذلك تبريد هذه العينات باستخدام أكياس ثلج وإرسالها إلى المختبر، حيث توضع في حضّانة وتبدأ الخلايا في النمو.



في غضون أسبوعين إلى 4 أسابيع، تنمو ملايين الخلايا، ثم تحصد الخلايا وتوضع في قوارير يتم تجميدها في خزانات النيتروجين السائل.

وتبلغ تكلفة الحفظ الجيني 1600 دولاراً مع رسم سنوي قدره 150 دولاراً للتخزين.

وفي الخطوة التالية من الاستنساخ، تؤخذ بويضة من متبرع.



تتم إزالة نواة البويضة بحيث لا يوجد DNA ويتم استبدالها بواحدة من ملايين الخلايا التي نمت في المختبر.



ويُزرع الجنين في حيوان بديل يلد قططاً متطابقة وراثياً مع القط الأصلي.













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