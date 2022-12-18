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الأحد، 18-12-2022 09:47 ص

شاب ألماني يعيد 5 ملايين دولار لصاحبها.. وهذه مكافأته

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الوكيل الإخباري - أعاد شاب ألماني 5 ملايين دولار إلى صاحبها بعد عثوره عليها في إحدى الطرق.

ووجد الشاب المبلغ الضائع في صورة شيك ملقى على الأرض، ليكتشف أنه خاص بمتجر حلويات في ألمانيا.

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وأوضح أنه أثناء سيره إلى المنزل بعد زيارة والدته، رأى قطعة من الورق فالتقطها، فتبيَّن له أنها شيك تم دفعه لمحل الحلويات.


وقال إنه أصيب بصدمة بالغة عندما قرأ الرقم الكبير على الشيك، إلى درجة أنه لم يستطع نطقه من فرط الدهشة.


وذكر أنه اتصل بمحل الحلويات، وتواصل معه محاميه، وطلب منه أن يتلف الشيك، وذلك ما فعله، ثم أرسل صورة الشيك دليلاً على ذلك.


لكنَّ المفاجأة الحقيقية كانت هي المكافأة التي حصل عليها الشاب المخلص من متجر.


فقد أرسل إليه المتجر 6 عبوات من الحلوى خاصة بمنتجات الشركة، التي تشتهر بحلوى الدب المطاطية، وتباع في كيس ذهبي.

 

 

 

البيان 

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