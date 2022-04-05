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الثلاثاء، 05-04-2022 09:35 ص

شاب يهشم 12 سيارة في مصر والسبب تعبان نفسياً

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الوكيل الإخباري - أقدم شاب في مدينة الإسماعيلية المصرية على تهشيم 12 سيارة كانت متوقفة بمحيط السنترال الكبير بمنطقة الفردوس، وبحسب شهود عيان فإن الشاب مهتز نفسياً ويعاني من عدم اتزان.

وقال أحد السائقين العاملين في موقف قرب السنترال الكبير في الإسماعيلية إن الشاب «عصام» مقيم بإحدى قرى مركز الإسماعيلية وكان يعمل «شيال» مع بعض السائقين حتى فترة قصيرة.

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وقال السائق محمد فريد إن الشاب تعرض لأزمات نفسية على مدار الفترة الماضية بسبب ترك زوجته له لعدم وجود مكان يستقران به وطرد صاحب الشقة له من مدينة المستقبل في الإسماعيلية.

وتابع: «للأسف زوجته عادت إلى مركز فاقوس بمركز الشرقية وتركت له ولدا يعيش مع جده بمنزله في قرية الضبعية بمركز الإسماعيلية وبدأت حالة عصام النفسية تسوء يوما بعد يوم».

وأوضح السائق أن الشاب اضطر للمبيت في الشارع على مدار الشتاء الماضي في الشارع قرب السنترال ولم يتعرض لأي شخص طوال الفترة الماضية إلى أن وقع الحادث ظهر اليوم.

وهشم عصام في الثلاثينات من العمر 12 سيارة ملاكي تخص بعض الموظفين في إحدى شركات الاتصالات في الإسماعيلية بمنطقة الفردوس.

وقال شهود العيان إن الشاب لم يهرب عقب تهشيم السيارات وظل في مكان الحادث إلى أن وصلت الشرطة وألقت القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم شرطة.

وطالب السائقون بتدخل أي من الجهات الحكومية لعلاج الشاب بسبب مروره بأزمة نفسية على حد قولهم وتوفير معاش له ومحاولة مساعدته.

 

البيان 

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