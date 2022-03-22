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الثلاثاء، 22-03-2022 02:34 م

مصر.. القبض على أخطر سيدة في البلاد

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الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل الإعلام المصرية القبض على ربة منزل في محافظة القليوبية، مطلوب التنفيذ عليها في 105 أحكام حبس بعقوبات بلغت نحو 105 سنوات.

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وقامت قوات الأمن بالقبض على السيدة أثناء قيامها بالتردد على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها.


فعقب تقنين الإجراءات تمكن الأمن من استهداف الهاربة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الأحكام الصادرة ضدها.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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