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الأربعاء، 23-03-2022 10:24 ص

لص منحوس.. سرق هاتفا فكشفته مكالمة فيديو في مصر! - شاهد

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الوكيل الاخباري - على غرار الواقعة الطريفة التي حدثت قبل أشهر لصحفي مصري تعرض للسرقة خلال بث مباشر، داهم لص فتاة وسرق هاتفها في مدينة قنا جنوب مصر.

إلا أن الحرامي المنحوس لم ينتبه إلى مكالمة فيديو كانت تجريها الفتاة مع صديقتها التي استطاعت التقاط صورة له للتعرّف عليه.

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وحررت الفتاة، صباح الثلاثاء، محضرا ضد لص سرق هاتفها المحمول أثناء تواجدها في الشارع خلال حديثها مع صديقتها، قدّمت فيه الصورة الملتقطة له.

فيما أكدت الأجهزة الأمنية أنها تكثّف جهودها للقبض عليه.


كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالواقعة، وأطلقوا على اللص لقب "اللص المنحوس".

 

 

المصدر : العربية

 

 

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