شاهد..أسد جبلي يقتحم منزلاً في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - لحظات من الرعب عاشتها امرأة أميركية، بعد أن وجدت نفسها أمام مشهد لن يُمحى من ذكرتها أبدا، حيث استلقى كلبها على الأرض دون حراك، وبجواره أسد جبلي يحدق بها وجها لوجه.

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ونشرت ريبيكا كراكر، مقطع فيديو على حسابها في فيسبوك، يوثق الواقعة المخيفة التي وقعت في مقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا الأميركية.



وأوضحت أن الأسد الجبلي دخل عبر باب منزلق إلى المنزل، وجر كلبها "شيرمان" إلى خارج المنزل من رقبته.



وكانت المرأة قد تركت الباب الزجاجي المنزلق لمنزلها مفتوحا في 28 نوفمبر، بينما كانت تلعب مع اثنين من كلابها في غرفة أخرى، عندما سمعت شيرمان يصرخ ويصدر أصواتا مرتفعة فجأة.



وتابعت أنها "استجابت بسرعة"، معتقدة أن حيوانها سقط وتعرض للأذى، لكن سرعان ما أدركت الواقع المرعب، عندما رأت كلبها ساكنا على الأرض دون حراك في الفناء الخلفي، والحيوان المفترس يقف بجواره.



وبعد أن أدركت كراكر أنها كانت على بعد أقدام قليلة من الحيوان الخطير، أغلقت الباب المنزلق الزجاجي بسرعة، لمحاولة منع الأسد من العودة إلى الداخل، ثم اتصلت جيرانها لتنبيههم، وبدأت في التصوير بناء على اقتراح أفراد الأسرة.

وظهر الأسد الجبلي في الفيديو وهو ينظر طوال الوقت إلى كراكر، دون أن يعطي اهتماما للكلب الموجود بالقرب من قدميه.



ولحسن الحظ، ذهب أحد الجيران إلى المنزل وأطلق رصاصة على أسد الجبل. وبالرغم من أن الرصاصة لم تصبه، إلا أن صوت إطلاق النار أخاف الأسد ودفعه للهروب.

سكاي نيوز