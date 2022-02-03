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الخميس، 03-02-2022 09:20 ص

شاهد..أكبر مسابقة صيد جليدية خيرية في العالم بأمريكا

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الوكيل الإخباري - أقيمت السبت الماضي النسخة الـ 32 لأكبر مسابقة صيد خيرية في العالم على الجليد في خليج هول إن ذا داي بمدينة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ما يقارب من 10000 صياد سمك.

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قدم الصيادون من جميع أنحاء الولايات المتحدة للمشاركة في هذا الحدث الخيري الأكبر في العالم.

الحدث الخيري السنوي ينظمه متطوعون أمريكيون، وقد تمكنت التظاهرة من جمع حوالي 4 ملايين دولار على مر السنين وزعت على 67 جمعية خيرية.

يقوم المشاركون بحفر ثقب في الجليد للتمكن من الصيد وأمل البقاء على قائمة المشاركين المتصدرين للمسابقة.

بلغ عدد الأسماك المصطادة 750 سمكة خلال البطولة التي استمرت ثلاث ساعات هذا العام. وتمكن كودي ساباتورا من كوربوس كريستي في تكساس من التفوق على بقية المشاركين .

 

يشكل العمل الخيري أو الصيد محور المنافسة، ولكن العامل الوحيد الذي يشترك فيه المشاركون والذي يظل ثابتًا على مر السنين هي الذكريات التي تدوم مدى الحياة.

 

 

البيان 

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