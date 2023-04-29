السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تحسم الجدل حول تمديد قرار عدم حبس المدين

يوم طبي مجاني في لواء بصيرا غدا الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين

ولي العهد : هكذا تعرفت على الآنسة رجوة

الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة وإسقاط مروحية وتصفية أكثر من 825 جنديا أوكرانيا

تنشيط السياحة: الأردن يزخر بالمعالم المتنوعة

العراق يجلي 234 مواطنا من السودان

إفلاس متوقع لثالث بنك في أميركا

هل يجب بيع الأرض لتوفير نفقات الحج؟.. الإفتاء تجيب

السبت، 29-04-2023 02:44 م

شاهد أنثى فيل تقذف سيدة في الهواء بعد استفزازها بالهند

Capture


الوكيل الإخباري - تعرضت امرأة في الهند لهجوم من قبل انثى الفيل بعد أن أغاظتها بموزة، حيث رفعت المرأة موزة بجرأة نحو فم أنثى الفيل قبل أن تتراجع وهي تفتح فمها لتناول الموزة بصوت عالي.

اضافة اعلان


 ويمكن رؤية الشابة تبتسم في خبث وهي تحمل سبطة من الموز، وتقوم باستفزاز انثى الفيل من خلال وضع موزة بجوار فمها وسحبها مرة أخرى، مما دفع هذا الامر انثى  الفيل إلى قذف السيدة في الهواء عبر خرطومها الطويل.

 

 

 

بدا أن أنثى الفيل غاضبة لأن المرأة كانت تلعب معها باستفزاز ، لذا قادمت بالهجوم عليها ورفعها في الهواء  بقوة  مما اثر هذا الموقف الرعب في نفس الشخص الذي كان يصور هذا الموقف،  تسقط الكاميرا من يده.


تمت مشاركة لقطات من الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سوزانتا ناندا ، موظفة خدمة الغابات الهندية التي غالبًا ما تشارك محتوى مثيرًا للاهتمام عن الحياة البرية عبر الإنترنت.

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20230428_102611-660x330

70 ألف قمر صناعي في مدار الأرض عام 2025

535

تحد جديد بـ 'تيك توك ' كاد يقتل مراهقا أمريكيا

8ه8ه8ه

صنع نسيجاً بداخلها.. عنكبوت يعيش في أذن امرأة بالصين

OPERATION

استئصال ورم وزنه 100 كيلو غرام من سيدة بولندية

حافلة-مدرسية-800x549

تلميذ أمريكي يقود حافلة وينقذ زملاءه من خطر محقق - فيديو

image (6)

كويتي يتسبب بمقتل عاملة منزلية خلال الاستعراض بسيارته - فيديو

أخبار متعلقة
image (3)

مطعم بالهند يستضيف زبائنه 'خلف القضبان'