شاهد أنثى فيل تقذف سيدة في الهواء بعد استفزازها بالهند

الوكيل الإخباري - تعرضت امرأة في الهند لهجوم من قبل انثى الفيل بعد أن أغاظتها بموزة، حيث رفعت المرأة موزة بجرأة نحو فم أنثى الفيل قبل أن تتراجع وهي تفتح فمها لتناول الموزة بصوت عالي.

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ويمكن رؤية الشابة تبتسم في خبث وهي تحمل سبطة من الموز، وتقوم باستفزاز انثى الفيل من خلال وضع موزة بجوار فمها وسحبها مرة أخرى، مما دفع هذا الامر انثى الفيل إلى قذف السيدة في الهواء عبر خرطومها الطويل.

بدا أن أنثى الفيل غاضبة لأن المرأة كانت تلعب معها باستفزاز ، لذا قادمت بالهجوم عليها ورفعها في الهواء بقوة مما اثر هذا الموقف الرعب في نفس الشخص الذي كان يصور هذا الموقف، تسقط الكاميرا من يده.



تمت مشاركة لقطات من الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سوزانتا ناندا ، موظفة خدمة الغابات الهندية التي غالبًا ما تشارك محتوى مثيرًا للاهتمام عن الحياة البرية عبر الإنترنت.

صدى البلد

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