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الإثنين، 28-08-2023 07:39 م

شاهد.. إرادة إلهية تنقذ طفلة هندية عمرها عامان بعد توقف قلبها

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الوكيل الاخباري- تمكن عدد من الأطباء الهنود المتواجدين على متن رحلة جوية متجهة من مدينة بنغالورو إلى نيودلهي، في الهند، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين بعد توقف قلبها لمدة 45 دقيقة.

ووقع الحادث خلال رحلة خطوط طيران "فيستارا" يوم الأحد، حيث كان على متن الطائرة خمسة من كبار الأطباء من معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) عائدين إلى نيودلهي.

وشارك معهد عموم الهند للعلوم الطبية "AIIMS Delhi" تفاصيل الحادث إلى جانب صور الطفلة والأطباء.

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واستجاب الأطباء في الطائرة على الفور لنداء الاستغاثة، وقاموا بفحص الطفلة، ووجدوا أن "نبضها متوقف، وأطرافها باردة وزرقاء ولا تتنفس".

وعادت الحياة للطفلة البالغة من العمر عامين، بعد أن توقفت عن التنفس، بأعجوبة ولمدة 45 دقيقة، حيث تم إنعاشها وتسليمها إلى طبيب الأطفال بعد هبوط الرحلة كي يستكمل الفحوصات الطبية اللازمة.

 

 

 




 

 


 

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