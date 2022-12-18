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الأحد، 18-12-2022 09:31 ص

فيديو .. تحطم أغلى مقاتلة أمريكية بطريقة غريبة في تكساس

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الوكيل الإخباري - تحطمت طائرة من نوع "إف -35" خلال رحلة تجريبية في إحدى قواعد الجيش الأمريكي في ولاية تكساس.

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وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه للحادث الذي وقع عند الساعة 10 صباح يوم السبت ، الطائرة وهي تحلق عموديا قبل أن تصطدم بالمدرج، فيما تمكن الطيار من الخروج منها.


وقال شركة "لوكهيد" المصنعة للطائرة في بيان: "نحن على علم بتحطم طائرة F-35B على المدرج المشترك في قاعدة الاحتياط المشتركة للمحطة الجوية البحرية في فورت وورث الطيار تمكن من الخروج بنجاح. السلامة هي أولويتنا، وسنتبع بروتوكول التحقيق المناسب".

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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