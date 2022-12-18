فيديو .. تحطم أغلى مقاتلة أمريكية بطريقة غريبة في تكساس

الوكيل الإخباري - تحطمت طائرة من نوع "إف -35" خلال رحلة تجريبية في إحدى قواعد الجيش الأمريكي في ولاية تكساس.
وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه للحادث الذي وقع عند الساعة 10 صباح يوم السبت ، الطائرة وهي تحلق عموديا قبل أن تصطدم بالمدرج، فيما تمكن الطيار من الخروج منها.
وقال شركة "لوكهيد" المصنعة للطائرة في بيان: "نحن على علم بتحطم طائرة F-35B على المدرج المشترك في قاعدة الاحتياط المشتركة للمحطة الجوية البحرية في فورت وورث الطيار تمكن من الخروج بنجاح. السلامة هي أولويتنا، وسنتبع بروتوكول التحقيق المناسب".
🚨#BREAKING: A F-35 jet crashes during test flight— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 15, 2022
📌#FortWorth l #Texas
A F-35B jet crashes into the ground at the Naval Air Station Joint Reserve Base in Fort Worth TX after the aircraft went out of control during a test flight the pilot ejected no injuries have been reported pic.twitter.com/bUwlfIXibZ
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