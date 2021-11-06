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السبت، 06-11-2021 09:57 ص

شاهد...البحر المتوسط يغرق 5 كم من سواحل رشيد المصرية في 15 عاماً

معلومات_عن_البحر_الأبيض_المتوسط


الوكيل الإخباري - أغرق البحرالمتوسط مساحة 5 كيلومترات من سواحل رشيد المصري خلال 15 عاماً فقط.

وكشف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة، أن المناطق المنخفضة بطول السواحل الشمالية المصرية هي الأكثر عرضة للخطر نتيجة تأثير التغيرات المناخية.

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وأضاف في تصريحات وفق موقع "فيتو" أن منطقة رأس رشيد من أكثر الأراضي انخفاضا في منطقة السواحل الشمالية والمهددة بتآكل أراضيها تحت زحف مياه البحر، لافتًا إلى أن صور الاٌقمار الاصطناعية كشفت عن غمر المياه لقرابة 5 كيلو مترات من أراضي رأس رشيد في الفترة بين أعوام 2000 وحتى 2015، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في تلك المنطقة إلى25 سم.

 

وأشار إلى أن انتباه الدولة لخطورة غمر المياه للمناطق المنخفضة على سواحل الدلتا  دفعها إلى تكثيف أعمال الحماية في تلك المناطق، وهو ما أدى إلى نتائج إيجابية بتوقف زحف المياه على اليابسة والحفاظ على الأرض في تلك المنطقة وفق موقع فيتو.

 

وأكد النهري الذي شغل منصب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد سابقا، أن الحديث عن اختفاء مدن مثل الإسكندرية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، يدخل في إطار المبالغة حيث تتأثر المناطق المنخفضة فقط بتلك الظاهرة وهي مناطق محدودة ويجري لها أعمال حماية بكفاءة لمنع زحف مياه البحر.

 

ولفت إلى أن اليابان كانت قد نفذت تجارب لأعمال حماية المناطق المنخضة في جزرها من زحف مياه البحر بعمل حوائط بحرية حفظت الجزر اليابانية من طغيان البحار عليها، ونحن في مصر نضع الكتل الاسمنتية في مواجهة البحر بشكل جيد في السنوات الأخيرة وهي وسيلة حماية جيدة.

 

 

المصدر- الببان 

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