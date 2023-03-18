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السبت، 18-03-2023 12:56 م

شاهد .. ثعابين سامة تخرج من مجاري السيول إلى البيوت في السعودية بعد هطول الأمطار الغزيرة

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس ، مقطع فيديو يظهر خروج ثعابين سامة من مجاري السيول والأمطار ودخولها إلى البيوت.

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وأظهر الفيديو مجموعة من الأهالي يستعينون بمتخصصين لإخراج ثعابين سامة دخلت إلى بيوتهم بعد تساقط الأمطار.

 

وأمسك متخصص ثعباناً من داخل أحد المنازل، وتسائل عدد من الأهالي الموجودين: «هل وجد الثاني؟».


فيما أوضح متخصص آخر : «هذه الثعابين جت مع السيل ودخلت البيوت».

 

 

 

اليمن 

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