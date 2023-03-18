شاهد .. ثعابين سامة تخرج من مجاري السيول إلى البيوت في السعودية بعد هطول الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس ، مقطع فيديو يظهر خروج ثعابين سامة من مجاري السيول والأمطار ودخولها إلى البيوت.

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وأظهر الفيديو مجموعة من الأهالي يستعينون بمتخصصين لإخراج ثعابين سامة دخلت إلى بيوتهم بعد تساقط الأمطار.

وأمسك متخصص ثعباناً من داخل أحد المنازل، وتسائل عدد من الأهالي الموجودين: «هل وجد الثاني؟».



فيما أوضح متخصص آخر : «هذه الثعابين جت مع السيل ودخلت البيوت».





خروج ثعابين سامه في جازان بعد هطول الامطار .. pic.twitter.com/QRYuOQ3kjp متداول 🚨🚨خروج ثعابين سامه في جازان بعد هطول الامطار .. #جازان_الان March 16, 2023

اليمن