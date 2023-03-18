شاهد .. ثعابين سامة تخرج من مجاري السيول إلى البيوت في السعودية بعد هطول الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس ، مقطع فيديو يظهر خروج ثعابين سامة من مجاري السيول والأمطار ودخولها إلى البيوت.
وأظهر الفيديو مجموعة من الأهالي يستعينون بمتخصصين لإخراج ثعابين سامة دخلت إلى بيوتهم بعد تساقط الأمطار.
وأمسك متخصص ثعباناً من داخل أحد المنازل، وتسائل عدد من الأهالي الموجودين: «هل وجد الثاني؟».
فيما أوضح متخصص آخر : «هذه الثعابين جت مع السيل ودخلت البيوت».
متداول 🚨🚨— جازان الان (@jazannow) March 16, 2023
خروج ثعابين سامه في جازان بعد هطول الامطار .. #جازان_الان pic.twitter.com/QRYuOQ3kjp
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